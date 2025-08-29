سوریه از فرود کماندوهای اسرائیلی در نزدیکی دمشق، پس از بمباران محل، خبر داد

رسانه‌های دولتی سوریه پنج‌شنبه ششم شهریور گزارش دادند که نیروهای اسرائیل پس از چند بار بمباران، نیروهای کوماندوی خود را شبانه در نقطه‌ای در نزدیکی دمشق فرود آوردند.

اسرائیل به عملیات اعزام کوماندوهای خود به حومه دمشق اشاره نکرده، اما ییسرائل کاتس، وزیر دفاع، پنج‌شنبه در پیامی در شبکۀ ایکس نوشته بود که نیروهای این کشور «شبانه‌روز، در تمامی مناطق جنگی، برای تضمین امنیت کشور فعالیت می‌کنند».

وزارت خارجۀ سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد جت‌های اسرائیلی شامگاه سه‌شنبه در منطقۀ الکسوه در حومۀ دمشق شش سرباز سوری را کشتند. تلویزیون دولتی سوریه نیز اعلام کرد اسرائیل سپس روز چهارشنبه همین منطقه را بمباران کرد. گزارش‌های بعدی حاکی از کشته شدن هشت نظامی ارتش سوریه بود.

یکی از ساکنان نزدیک به «جبل مانع» در منطقۀ الکسوه ششم شهریور به خبرگزاری فرانسه گفت پس از انفجارهای شدید در کوه و صداهای بالگردها، در محل دیده است که دو بالگرد در بالای کوه فرود آمدند.

سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، چهارشنبه به نقل از یک منبع دولتی گزارش داده بود که پیش از حملات هوایی اسرائیل در شامگاه سه‌شنبه، سربازان سوریه تجهیزات نظارتی و استراق سمع را در این منطقه پیدا کرده بودند.

یک مقام وزارت دفاع سوریه نیز که خواسته بود نامش برده نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت هدف اسرائیل، یک پایگاه نظامی پیشین ارتش سوریه در الکسوه بود.

به دنبال حملۀ دوم منتسب به اسرائیل در روز چهارشنبه، خبرگزاری سانا از حضور نیروهای اسرائیلی و پروازهای شناسایی ارتش اسرائیل در محل خبر داد.

ارتش اسرائیل به حضور نیروهای کوماندوی خود در نزدیکی دمشق اشاره نکرده و از پاسخ دادن به پرسش خبرگزاری‌ها در این‌باره خودداری کرده است.

اما کارمیت والنسی، یک پژوهشگر در اندیشکدۀ مطالعات امنیت ملی در تل‌آویو، به خبرگزاری فرانسه گفت: «تا جایی که ما می‌دانیم، نیروهای سوری تجهیزات نظارتی و اطلاعاتی را کشف کرده بودند که ظاهراً ساخت اسرائیل بوده است».

خانم والنسی افزود می‌توان ارزیابی کرد که ارتش اسرائیل تلاش کرده تجهیزات اطلاعاتی نصب‌شده در محل را، با این فرض که لو رفته است، از کار بیندازد تا از افتادن آن‌ها به دست نیروهای مختلفی که در سوریه حضور دارند، جلوگیری کند.

از سوی دیگر، یک مقام اسرائیلی شامگاه ششم شهریور به شبکۀ سعودی الحدث گفت نیروهای اسرائیلی تجهیزاتی استراق‌سمعی را که ترکیه در اختیار حکومت احمد الشرع قرار داده و از آن علیه اسرائیل استفاده شده بود، از کار انداختند.

مقام یادشدهٔ اسرائیلی گفته است کشورش به حکومت احمد الشرع پیام داده که «با آتش بازی نکند» و مجری دستورات ترکیه نباشد. ترکیه درحالی‌که از حکومت احمد الشرع حمایت می‌کند، دارای مناسبات تنش‌آلود با اسرائیل بر سر جنگ غزه است.

به گزارش رسانه‌های منطقه، حملات اسرائیل در الکسوه پنج‌شنبه برای سومین روز پیاپی ادامه یافت.

ترکیه حملۀ اسرائیل به سوریه را محکوم کرده است. اردن نیز با محکوم کردن حملات اسرائیل در سوریه از ادامۀ «تجاوزات مکرر اسرائیل به سوریه» ابراز نگرانی کرد.

گروه «دید‌ه‌بان حقوق بشر سوریه» مستقر در بریتانیا که در ۱۴ سال اخیر تحولات این کشور را رصد و گزارش کرده، یادآوری کرده است که پایگاه مورد هدف در الکسوه دارای ساختمان‌ها و انبارهایی برای تسلیحاتی بود که حزب‌الله، متحد ایران و حکومت وقت بشار اسد، از آن استفاده می‌کرد.

اسرائیل در آخرین هفته‌های حکومت پیشین سوریه شمار زیادی از نیروهای کوماندویی خود را برای از بین بردن اهدافی در این کشور فرود آورده و فیلم آن را هم پس از مدتی منتشر کرد.

اگر خبر عملیات کوماندویی هفتهٔ اخیر نیروهای اسرائیل در حومۀ دمشق تأیید شود، این نخستین عملیات اسرائیل از این نوع در ۹ ماه حکومت احمد الشرع است.

اسرائیل از آغاز فروپاشی حکومت بشار اسد، حملات هوایی متعددی در سوریه انجام داد و در ارتفاعات سوری جولان نیز پیشروی و از جمله جبل‌الشیخ را اشغال کرد.

با این حال، در پی حمایت‌هایی که دولت دونالد ترامپ از احمد الشرع نشان داده، اسرائیل در هفته‌های اخیر حملات به سوریه را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده و در یک ماه اخیر، وزیر راهبردی اسرائیل دو بار با وزیر خارجۀ سوریه در پاریس دیدار کرد که آخرین نشست آن هفتهٔ گذشته بود. این دیدارها با هدف تنظیم پیش‌نویس یک توافق امنیتی بین دو کشور برگزار شده بود.

احمد الشرع در آغاز این هفته از آمادگی خود برای دستیابی به توافق امنیتی با اسرائیل خبر داد اما تأکید کرد شرایط جاری، زمان مناسبی برای پیوستن به پیمان‌های صلح ابراهیم نیست.