وزیر نیرو در صحن علنی مجلس اعلام کرد که بیش از ۱۵ هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور فرسوده شده و دیگر توان تولید واقعی خود را ندارد.

عباس علی‌آبادی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور مجلس توضیح داد در تابستان ۱۴۰۳ کمبود برق در ایران به سطح بی‌سابقه ۲۰ هزار مگاوات رسید که وضعیت را بحرانی‌تر کرد.

به گفته عباس علی‌آبادی، کمبود شدید سوخت باعث شد در بسیاری از نیروگاه‌ها از سوخت بسیار آلایندۀ مازوت استفاده شود؛ اقدامی که ضمن آسیب زدن به تجهیزات و کاهش بازده، هزینه‌های زیست‌محیطی را بالا برد و فشار مضاعفی به شبکه برق وارد کرد.

وزیر نیرو توضیح داد که سوزاندن مازوت «موجب شد که تعمیرات نیروگاه‌های ما به سختی انجام شد» و افزود که این سوخت غیرمتعارف به تجهیزات آسیب زده و بازده را کاهش داده است.

مسئولان در ایران در پی کسری گاز، از مدتی پیش به سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها روی آورده‌اند. مازوت یا نفت کوره از بدترین انواع آلاینده هوا و عامل آسیب زدن به سلامتی شهروندان است.

وزیر نیرو در جلسه روز سه‌شنبه در ادامه سخنانش گفت که «بزرگ‌ترین مشکل و شاید مادر همه مشکلات در صنعت آب و برق ایران، ناترازی اقتصادی است که طی سالیان گذشته موجب شده است بدهی پیمانکاران و سرمایه‌گذاران به موقع پرداخت نشود، قیمت‌های تکلیفی تشکیل سرمایه متوقف شود و مصرف برق و آب به صورت غیرهدفمند و غیر بهره‌ور رشد یابد.»

او اظهار کرد که به این دلیل کشور اکنون با انباشت بدهی به پیمانکاران و توقف سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق مواجه شده است.

وی همچنین تأکید کرد که خشکسالی‌های پی‌درپی و افزایش دما موجب کاهش ۴۰ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی شده و خاموشی‌ها در برخی مناطق ادامه دارد.

به گفته آقای علی‌آبادی مصرف برق در ایران سالانه حدود هشت درصدافزایش می‌یابد. با این روند چشم‌اندازی برای توانایی وزارت نیرو جهت تأمین این مصارف دیده نمی‌شود، و در همین حال مسئولان حکومتی بیشتر بر «مسئولیت شهروندان» در کاهش مصرف تأکید دارند.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، طی هفته‌های اخیر چند بار درباره «بحران آب» هشدار داده و مدیریت نادرست در گذشته را در این زمینه موثر دانسته است. او همچنین روز ۳۱ تیر گفت که به دلیل بحران آب و برق «امکان ادامه بقای تهران به‌عنوان پایتخت وجود ندارد.»

در همین حال گزارش‌های تازه از رسانه‌های داخلی ایران حاکی است که فرسودگی باتری دکل‌های مخابراتی در ایران، به‌اضافۀ قطع مکرر برق، شبکۀ تلفن همراه و استفادۀ کاربران از خدمات ارتباطی و اینترنتی را هم با مشکل بزرگی مواجه کرده است.

خبرگزاری ایسنا روز ۲۹ مرداد در گزارشی از قول کارشناسان این حوزه خبر داد که شبکه تلفن همراه ایران این روزها با بحرانی روبه‌رو است که ریشۀ آن نه فقط در کمبود برق بلکه در سوءمدیریت نگهداری از باتری‌های پشتیبان دکل‌ها است.

این باتری‌ها وظیفه دارند در زمان قطع برق، اتصال شبکه را حفظ کنند، اما در بسیاری از نقاط عمرشان به پایان رسیده و فرسوده‌اند. نتیجه این است که تنها دقایقی پس از آغاز خاموشی، دکل‌ها از مدار خارج می‌شوند.



