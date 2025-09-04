.
«ناهمگون با اعمال شاقه»؛ این کنسرت قرار نبود برگزار شود؟
کنسرت خیابانی میدان آزادی به خوانندگی همایون شجریان با تصمیم علیرضا زاکانی شهردار اصولگرای تهران لغو شد. دولت مسعود پزشکیان برگزاری این کنسرت رایگان را باعث تقویت اتحاد ملی میدانست. از یک سو برخی نمایندگان اصولگرای مجلس گفتند برگزاری این کنسرت با بحرانهای اقتصادی «کلاه گذاشتن دولت سر ملت است» و از سوی دیگر جریانهای مخالف حکومت از آن با عنوان کنسرت جمهوری اسلامی برای سفیدشویی نام بردند. در این میان گروهی هم بودند که تا پیش از لغو این برنامه آن را پیروزی جامعه مدنی در برابر دو جریان به گفته آنان «تندرو و جنگطلب» میدانستند. عدهای هم گفتند این کنسرت میتواند به «زلزلهای علیه حکومت» تبدیل شود. پیمان سلطانی موسیقیدان و رهبر و مؤسس ارکستر ملل در تهران معتقد است مخالفتهای «مردمی» باعث لغو این کنسرت شد.
