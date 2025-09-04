ساحل شیب‌دراز قشم، یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های لاک‌پشت‌های پوزه‌عقابی در خلیج فارس، این روزها به‌دلیل واگذاری زمین و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در آستانه تخریب قرار گرفته است. گزارش‌ها حاکی است که اختلاف میان نهادهای محیط زیستی مسئول در جزیرهٔ قشم، آیندهٔ این گونهٔ در خطر انقراض را بیش از پیش مبهم کرده است.