پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ تهران ۱۸:۳۹

لاک‌پشت‌ها می‌بازند؛ ساحل شیب‌دراز قشم قربانی منافع اقتصادی

ساحل شیب‌دراز قشم، یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های لاک‌پشت‌های پوزه‌عقابی در خلیج فارس، این روزها به‌دلیل واگذاری زمین و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در آستانه تخریب قرار گرفته است. گزارش‌ها حاکی است که اختلاف میان نهادهای محیط زیستی مسئول در جزیرهٔ قشم، آیندهٔ این گونهٔ در خطر انقراض را بیش از پیش مبهم کرده است.

