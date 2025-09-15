سایهٔ مطالبات آمریکا و آژانس بر سر برنامهٔ هستهای ایران در گفتوگو با علی واعظ
وزیر انرژی آمریکا در کنفرانس سالانه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین، خواستار برچیده شدن کامل برنامهٔ غنیسازی اورانیوم و بازفرآوری پلوتونیوم درایران شد. همزمان،مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده نیز اعلام کرد: واشینگتن پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران، قصد دارد «فشار حداکثری» بر تهران را حفظ کند. این اظهارات در حالی است که مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، بر اجرای چارچوب جدید همکاری با تهران برای بازگرداندن اعتماد پس از تعلیق دسترسی بازرسان تأکید کرده است. در همین زمینه، ارزیابی علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بینالمللی بحران در واشینگتن را جویا شدهایم.
