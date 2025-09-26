.
سازوکار ماشه؛ «جاده صافکن اقدامهای قانونی علیه ایران»
روسیه و چین از شورای امنیت سازمان ملل خواستهاند تا روز جمعه پیشنویس قطعنامهای که اعمال مجدد تحریمها علیه ایران را شش ماه به تعویق میاندازد، به رأی بگذارد. قرار است با فعال شدن سازوکار ماشه، تمام تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، از پنجم مهرماه بازگردند. بهنام طالبلو مدیرارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی که ساکن واشینگتن است، دربارهٔ سازوکار ماشه و بازگشت تحریمها با رادیو فردا گفتوگو کرده است.
