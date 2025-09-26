لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴ تهران ۲۳:۰۷

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

سازوکار ماشه؛ «جاده صاف‌کن اقدام‌های قانونی علیه ایران»

سازوکار ماشه؛ «جاده صاف‌کن اقدام‌های قانونی علیه ایران»
Embed
سازوکار ماشه؛ «جاده صاف‌کن اقدام‌های قانونی علیه ایران»

No media source currently available

0:00 0:07:15 0:00
لینک مستقیم

روسیه و چین از شورای امنیت سازمان ملل خواسته‌اند تا روز جمعه پیش‌نویس قطعنامه‌ای که اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران را شش ماه به تعویق می‌اندازد، به رأی‌ بگذارد. قرار است با فعال شدن سازوکار ماشه، تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، از پنجم مهرماه بازگردند. بهنام طالب‌لو مدیرارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی که ساکن واشینگتن است، دربارهٔ سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌ها با رادیو فردا گفت‌وگو کرده است.

.


از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG