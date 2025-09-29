.
عواقب سکوت قانون «جوانی جمعیت» ایران در برابر تولد کودکان سندروم داون
دو سال و نیم پس از قانون «جوانی جمعیت» در ایران و محدودیت جدی برای غربالگری، سارنگ یونسی، متخصص علوم آزمایشگاهی و فعال حوزهٔ غربالگریِ دوران بارداری، از ۲.۵ برابرشدن افزایش تولد نوزادان مبتلا به اختلالات کروموزومی و سندروم(نشانگان بالینی) داون، خبر داده است. او در گفتوگو با روزنامه «شرق»، علت اصلی این امر را کاهش غربالگری در دوران بارداری، ترس از عواقب فرایند قانونی سقط جنین و مقاومت بیشتر مادران تحت تأثیر تبلیغات رسمی قلمداد کرده است. بشنوید نظر دکتر شهره بسکی، متخصص بیماریهای زنان و زایمان در بریتانیا که با برنامه رادیویی ساعت ۱۴ ردیو فردا گفتوگو کرده است.
