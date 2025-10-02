در حملهای که روز پنجشنبه ۱۰ مهر بیرون یک کنیسه در منچستر در شمال بریتانیا رخ داد، دو نفر کشته شدند و فرد سوم که مظنون به ارتکاب این حمله بوده، هدف گلوله پلیس قرار گرفت.
بهگزارش رویترز، پلیس بریتانیا اعلام کرد مهاجم با یک خودرو عابران پیاده را زیر گرفت و یک نگهبان امنیتی را در نزدیکی یک کنیسه در منچستر، در شمالغرب انگلستان، با چاقو زد که در نتیجه آن دو نفر کشته شدند.
پلیس افزود مأموران مظنون حمله را هدف گلوله قرار دادهاند.
روز این حمله مصادف است با «یوم کیپور»، مقدسترین روز در تقویم دینی یهودیان، اما هنوز اطلاعاتی در مورد انگیزه و چرایی این حمله منتشر نشده است.
پلیس منچستر بزرگ اعلام کرد مأموران پس از گزارش شاهدی که گفته بود خودرویی به سوی مردم هدایت شده و یک مرد مورد اصابت چاقو قرار گرفته است، به کنیسه «هیبروا کونگرگیشن» در منطقه کرامسول شمال منچستر فراخوانده شدند.
به گفته پلیس، نیروهای مسلح در پاسخ به صحنه اعزام شدند و مردی که مظنون به ارتکاب حمله بود، هدف گلوله قرار گرفت.
دو نفر کشته و سه نفر دیگر در وضعیت وخیم قرار دارند. مظنون نیز احتمالاً جان باخته است، اما پلیس اعلام کرد به دلیل «موارد مشکوک همراه او» هنوز مرگ او قابل تأیید نیست.
یک واحد خنثیسازی بمب به محل حادثه فراخوانده شده و هماکنون در صحنه حاضر است.
ویدیویی که در شبکههای اجتماعی منتشر و توسط رویترز راستیآزمایی شد، نشان میدهد پلیس مردی را در محوطه کنیسه هدف قرار میدهد، در حالیکه مرد دیگری با کلاه سنتی یهودی در کنار او در میان خون روی زمین افتاده بود.
پیشتر پلیس گفته بود گزارشها حاکی است که یک نگهبان امنیتی با چاقو مورد حمله قرار گرفته است.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در بیانیهای اعلام کرد «نیروهای پلیس اضافی» در کنیسههای سراسر کشور مستقر خواهند شد. او افزود: «هر کاری لازم باشد انجام خواهیم داد تا جامعه یهودی ما در امنیت باشد.»
او همچنین گفت: «اینکه این حادثه در یوم کیپور، مقدسترین روز در تقویم یهودی، رخ داده است، آن را حتی وحشتناکتر میکند. افکار من با خانوادههای قربانیان است و از نیروهای امدادی و پاسخگویان نخستین سپاسگزارم.»
استارمر قرار است بعدازظهر امروز جلسه اضطراری کابینه را در لندن برگزار کند و به همین دلیل سفرش به اجلاس اروپایی در دانمارک را نیمهکاره رها کرده است.
وزیر کشور بریتانیا هم گفت از وقوع این حمله در روز مقدس وحشتزده شده و مرتباً از پلیس محلی گزارش دریافت میکند.