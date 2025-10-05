مدیرعامل یکی از شرکت‌های صنعت فضایی ایران می‌گوید یکی از ماهواره‌های ارسالی به مدار زمین دو هفته قبل از آغاز جنگ ۱۲ روزه یک «فرمان ناخواسته» دریافت کرد و ارتباطش قطع شد.

حسین شهرابی که مدیرعامل شرکت «امیدفضا» است، روز یکشنبه ۱۳ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا درباره ماهواره «هدهد» گفت: «تا دو هفته قبل از جنگ ۱۲ روزه همه چیز خوب بود... یکسری اتفاقاتی افتاد که متاسفانه فرمان ناخواسته خارج از مجموعه کنترل ماهواره توسط ماهواره دریافت شد و بعد از آن ارتباط ما با ماهواره قطع شد و نتوانستیم با هدهد ارتباط برقرار کنیم.»

او درباره ماهواره پرتاب‌شده دیگر ایران به مدار زمین با نام «کوثر» نیز اعلام کرد این ماهواره نیز دچار مشکل شده و نمی‌تواند «عکس و تصویر» ارسال کند.

مقام‌های جمهوری اسلامی آبان پارسال اعلام کردند که دو ماهواره «کوثر» و «هدهد» توسط یک موشک روسی به فضا پرتاب شدند.

مقام‌های ایران از این دو ماهواره به عنوان «نخستین ماهواره‌های ساخت بخش خصوصی» یاد کردند و رسانه‌های داخلی گفتند این ماهواره‌ها در شرکت «امید فضا» تولید شده‌اند.

آقای شهرابی که شرکت او مجری تولید این ماهواره‌ها بوده درباره مشکل آنها مدعی شد که «نقص فنی را محتمل‌تر می‌دانیم» اما افزود دو ابهام وجود دارد: «یکی تقارن این وضعیت با جنگ ۱۲ روزه که تقریباً دو هفته قبل از این جنگ، این اتفاق رخ داد و دوم اینکه قبل از این موضوع، ما یک فرمان خارج از سیستم هدایت دریافت کردیم.»

او درباره اتفاق دوم اعلام کرد «قطعی است» که این فرمان از طرف ما صادر نشده است.

در سال‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از پرتاب ماهواره‌ها با موشک‌های ایرانی سخن می‌گفتند و هدف از پرتاب آنها را علمی - تحقیقاتی عنوان می‌کردند.

آذر سال گذشته نیز خبرگزاری‌های ایران از یک پرتاب فضایی جدید خبر دادند و گفتند ماهواره‌بر سیمرغ در هشتمین پرتاب خود «موفق شده است چند محموله تحقیقاتی را در مدار تزریق کند».

کشورهای غربی، به‌ویژه ایالات متحده، فرانسه، آلمان و بریتانیا، بارها در مورد پرتاب‌های ماهواره‌بر سیمرغ توسط حکومت ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.

آن‌ها معتقدند که این اقدامات می‌تواند به توسعهٔ فناوری موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای کمک کند و با قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تضاد است.