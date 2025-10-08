خبرگزاری رویترز می‌گوید در جریان دیدار ماه گذشته رئیس‌جمهور ترکیه و رئیس‌جمهور ایالات متحده، مقام‌های ترکیه در کاخ سفید پیشنهاد کرده‌اند پرونده حقوقی آمریکا علیه بانک دولتی هالک‌بانک با پرداخت حدود ۱۰۰ میلیون دلار و شرایطی اضافی حل‌وفصل شود.

این خبرگزاری روز سه‌شنبه ۱۵ مهر به‌نقل از دو منبع آگاه نوشت در چارچوب پیشنهادی که مطرح شد، این نکته برای دولت ترکیه اهمیت داشت که این بانک در پرونده اتهامی خود مجبور به اعتراف نمی‌شد.

این خبر یک روز پس از آن منتشر شد که دیوان عالی ایالات متحده از بررسی مجدد درخواست هالک‌بانک (بانک خلق) برای لغو اتهامات کلاهبرداری، پولشویی و تبانی در آمریکا خودداری کرد. این اتهامات مربوط به کمک این بانک به ایران برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا است و پرونده آن از سال ۲۰۱۹ در جریان است.

این بانک اتهام‌ها را همواره رد کرده است.

قضات دیوان عالی، درخواست تجدیدنظر هالک‌بانک نسبت به حکم دادگاه بدوی را رد کردند؛ حکمی که اجازه می‌داد پرونده کیفری مطرح‌شده از سوی دولت آمریکا ادامه یابد. این تصمیم به‌معنای تأیید ضمنی رأی دادگاه بدوی است.

رویترز می‌گوید دفتر رجب طیب اردوغان و کاخ سفید از اظهارنظر درباره هرگونه گفت‌وگوی برای سازش در این پرونده خودداری کردند. هالک‌بانک، که چهارمین بانک بزرگ ترکیه از نظر دارایی است، نیز هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است.

دیوان عالی آمریکا پیش‌تر در سال ۲۰۲۳ نیز تصمیم مشابهی را در پرونده‌ای مرتبط اتخاذ کرده بود: در آن زمان، گرچه اجازه پیشرفت پرونده را داده بود، اما یکی از دفاعیات کلیدی بانک را رد کرد.

پرونده علیه هالک‌بانک در سال ۲۰۱۹ از سوی دادستان‌های فدرال نیویورک مطرح شد و از آن زمان به یکی از عوامل تنش در روابط آمریکا و ترکیه تبدیل شده است. هالک‌بانک تمامی اتهامات را رد کرده و خود را بی‌گناه دانسته است.

دادستان‌های دفتر دادستانی منطقه‌ای منهتن این بانک را متهم کرده‌اند که با استفاده از شرکت‌های صوری و خدمات مالی در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی به ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا کمک کرده است.

به گفته دادستان‌ها، هالک‌بانک به‌صورت مخفیانه حدود ۲۰ میلیارد دلار از وجوه محدودشده ایران را انتقال داده، درآمدهای نفتی را به طلا و پول نقد تبدیل کرده و با اسناد جعلی دربارهٔ محموله‌های مواد غذایی انتقال وجوه حاصل از فروش نفت را توجیه کرده است.