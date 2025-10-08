.
فیلم «قرار نوامبر» با بازی مهناز افشار در گفتوگو با کارگردان آن
«قرار نوامبر» عنوان اولین فیلم بلند سینمایی مهدی سوداگران بر اساس فیلمنامهای از ملیحه فریدفر است که برای اولین بار پس از سالها مهناز افشار ستاره سابق سینما و کاوه آهنگر بازیگری که مدتهاست بیرون از ایران زندگی میکند را در نقشهای اصلی خود دارد. فیلم، قصه مهاجرت از ایران پس از اعتراضهای ۱۴۰۱ موسوم به «زن، زندگی، آزادی» را در قالب درد مشترک ایرانیان یعنی تبعید از سرزمین مادری تعریف میکند. مهناز افشار برای بازی در این فیلم از جشنواره سپتیموس هلند، که جشنوارهای است بینالمللی با تمرکز بر آثار مستقل و جهانی، جایزهٔ بهترین بازیگر را دریافت کرد. مهدی سوداگران کارگردان این فیلم در گفتوگو با ساعت ۱۴ رادیو فردا از «قرار نوامبر» گفته است.
