آریا استاد ابراهیمی، پناهجوی معترض در ترکیه: نگران استرداد به ایران هستم

آریا استاد ابراهیمی در جریان اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ در مهاباد هدف گلوله‌های ساچمه ای قرار گرفت و پس از آن مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی با انسداد کارت ملی او، برایش قرار تعیب و دستگیری صادر کردند. آقای ابراهیمی پس از آن مخفیانه، ایران را به مقصد ترکیه ترک کرد تا بلکه بتواند از آن‌جا به کشور سومی مهاجرت کند، اما اکنون ترکیه با پذیرش او مخالفت کرده است. آریا ابراهیمی در گفت‌وگو با رادیو فردا از نگرانی‌هایش برای استرداد به ایران می‌گوید.