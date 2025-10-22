لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ تهران ۲۰:۳۲

تقی رحمانی: مطالبه برای حقوق شهروندی بهائیان می‌تواند مولد قدرت مدنی باشد

جامعۀ جهانی بهائی، آن‌چه حبس طولانی و ناعادلانهٔ فریبا کمال‌آبادی به‌دلیل «اعتقاداتش» نامید را محکوم کرد. فریبا کمال‌آبادی زندانی عقیدتی طی دو دههٔ اخیر، بیش از ۱۴ سال در زندان بوده است. در هفته‌های اخیر به خانواده‌اش گفته شده بود که او قرار است آزاد شود اما به یکباره اجرای این تصمیم متوقف شد. تقی رحمانی، فعال و زندانی سیاسی سابق، در برنامهٔ خبری تحلیلی «ایستگاه ۱۹» رادیو فردا از مقاومت حکومت و تغییر رویکرد جامعه مدنی در این باره می‌گوید.

