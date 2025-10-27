پسر زهرا شهباز طبری: مادرم را در محاکمهای ۱۰ دقیقهای به اعدام محکوم کردند
زهرا شهباز طبری، دانشآموختهٔ رشتهٔ انرژیهای پایدار از سوئد، در ۶۷ سالگی و بعد از بازنشستگی در ایران، حدود چهار سال پیش، در پی به اشتراک گذاشتن یک پست در شبکههای اجتماعی بازداشت شد. خانم شهباز طبری بعد از سه ماه با پابند الکترونیکی آزاد شد. به گفتهٔ سروش سماک، پسر زهرا شهباز طبری در سوئد، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر فروردین امسال به خانهٔ محل سکونت مادر و خواهرش در گیلان یورش بردند و مادرش را بازداشت کردند. آقای سماک میگوید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خانم شهباز طبری را به اتهامهای امنیتی به اعدام محکوم کرده است. در گفتوگو با سروش سماک دربارهٔ جزئیات پرونده مادرش پرسیدیم.
