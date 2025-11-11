.
همایون ارشادی؛ «آرامش نا آرامی که سرانجام طعم گیلاس را چشید»
همایون ارشادی، بازیگری که با ایفای نقشی کوتاه در فیلم «کاکادو» در کنار همسر کارگردان فیلم، تهمینه میلانی وارد سینما شد، پس از یکدوره بیماری در ۷۸ سالگی درگذشت. اما او با وجود حضور در فیلم هالیوودی «بادبادکباز» و یا فیلم «آگورا» ساختهٔ آلخاندرو آمنابارو، برای ایرانیها آقای بدیعی «طعم گیلاس» بود که در همان تصویری که جعفر پناهی کارگردان سرشناس در فرستادهای (پست) در حساب کاربریاش در شبکههای اجتماعی نوشته، ماندگار شده است. جعفر پناهی که در آن فیلم دستیار کارگردان بود، مینویسد کیارستمی دنبال «آرامش ناآرامی» بود که همایون ارشادی آن را داشت. امیرعطا جولایی، نویسنده و روزنامهنگار سینمایی در آلمان، در گفتوگو با برنامهٔ خبری تحلیلی ساعت ۱۴ رادیو فردا از ویژگیهای همایون ارشادی گفته است.
آبان ۱۷, ۱۴۰۴
