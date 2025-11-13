سه پژوهشگر حوزه جامعه شناسی، مهسا اسدالله‌نژاد، شیرین کریمی و پرویز صداقت پس از ده روز بازداشت، بدون آنکه اتهامشان اعلام شود، به قید وثیقه آزاد شدند. در همین روزها کیوان مهتدی هم به نهادهای امنیتی احضار شد و محمد مالجو هم گفت سه بار طولانی بازجویی شده و دیگر به این بازجویی‌ها نخواهد رفت. فشار و سرکوب گروه‌ها و افرادی که به نوعی با جامعه در ارتباطند به این نام‌ها محدود نمی‌شود. در هفته‌های اخیر حسین میربهاری فعال باسابقه حقوق کودک و بنیان‌گذار جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان هم بازداشت شده است. حتی تولیدکنندگان پادکست‌هایی با محوریت موضوعات اجتماعی هم تحت فشار بوده‌اند. این رویکرد حکومت و خصومت با کندوکاو در جامعه از چه روست؟ آزاده کیان جامعه‌شناس ساکن پاریس به این پرسش پاسخ داده است.