پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴

خصومت حکومت با آن‌ها که «تفکر انتقادی» را گسترش می‌دهند؛ گفت‌وگو با آزاده کیان

خصومت حکومت با آن‌ها که «تفکر انتقادی» را گسترش می‌دهند؛ گفت‌وگو با آزاده کیان
خصومت حکومت با آن‌ها که «تفکر انتقادی» را گسترش می‌دهند؛ گفت‌وگو با آزاده کیان

سه پژوهشگر حوزه جامعه شناسی، مهسا اسدالله‌نژاد، شیرین کریمی و پرویز صداقت پس از ده روز بازداشت، بدون آنکه اتهامشان اعلام شود، به قید وثیقه آزاد شدند. در همین روزها کیوان مهتدی هم به نهادهای امنیتی احضار شد و محمد مالجو هم گفت سه بار طولانی بازجویی شده و دیگر به این بازجویی‌ها نخواهد رفت. فشار و سرکوب گروه‌ها و افرادی که به نوعی با جامعه در ارتباطند به این نام‌ها محدود نمی‌شود. در هفته‌های اخیر حسین میربهاری فعال باسابقه حقوق کودک و بنیان‌گذار جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان هم بازداشت شده است. حتی تولیدکنندگان پادکست‌هایی با محوریت موضوعات اجتماعی هم تحت فشار بوده‌اند. این رویکرد حکومت و خصومت با کندوکاو در جامعه از چه روست؟ آزاده کیان جامعه‌شناس ساکن پاریس به این پرسش پاسخ داده است.

