علی واعظ: مذاکره نکردن با آمریکا بازی کردن در زمین اسرائیل است

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست فصلی خود که در وین درجریان است، بار دیگر یک قطعنامه پیشنهادی از سوی تروئیکای اروپایی و آمریکا را بررسی می‌کند که عدم همکاری تهران با این نهاد را محکوم می‌کند. در پیش‌نویس این قطعنامه که رادیوفردا نسخه‌ای از آن را رؤیت کرده، آمده است که «شورای حکام از این‌که ایران در پنج ماه گذشته اطلاعات مورد درخواست آژانس در مورد ذخایر اورانیوم غنی‌شده و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان» را ارائه نداده، «عمیقا متاسف» است. علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در واشینگتن به رادیوفردا می‌گوید شرایط کنونی میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پیچیده‌ترین وضعیت است و راه‌حل بازشدن بن‌بست میان دو طرف وابسته به گفت‌وگوهای تهران و واشینگتن است.