جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ تهران ۲۲:۲۰

اوکراین،‌ روسیه، آمریکا؛ طرح صلح ۲۸‌ماده‌ای در گفت‌وگو با امیر چاهکی

اوکراین،‌ روسیه، آمریکا؛ طرح صلح ۲۸‌ماده‌ای در گفت‌وگو با امیر چاهکی
اوکراین،‌ روسیه، آمریکا؛ طرح صلح ۲۸‌ماده‌ای در گفت‌وگو با امیر چاهکی

در حالی که جنگ اوکراین و روسیه در آستانۀ چهارساله شدن است، ایالت متحده آمریکا با ارائه یک طرح صلح تازه در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵، معادلات سیاسی اروپا را به چالش کشیده است. این طرح که خواستار واگذاری بخش‌هایی از خاک اوکراین به روسیه و پذیرش کنترل مسکو بر کریمه و مناطق شرقی است، با واکنش‌های تند و محتاطانه‌ای از سوی کی‌یف و پایتخت‌های اروپایی مواجه شده است. امیر چاهکی، تحلیل‌گر سیاسی ساکن آلمان، به رادیو فردا می‌گوید این طرح صلح آمریکا خواسته‌های روسیه را برآورده می‌کند.

