جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ تهران ۲۲:۲۰

تحریم‌ علیه نفت پنهان ایران؛ آیا ناوگان سایه به پایان خط می‌رسد؟

تحریم‌های تازه آمریکا علیه ۱۷ نهاد، فرد و کشتی مرتبط با فروش نفت ایران، نقطه‌عطفی در هدف‌گیری «ناوگان سایه» و شبکه‌های پوششی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. واشینگتن می‌گوید پس از جنگ اخیر ایران و اسرائیل، نیروهای مسلح ایران بیش از گذشته به درآمدهای نفتی وابسته شده‌اند و این امر فشار بر مسیرهای مالی آن‌ها را تشدید کرده است. پرسش اصلی این است که آیا این مرحله جدید تحریم‌ها، توان ایران را برای صادرات نفت با هویت‌های جعلی کاهش می‌دهد؟ در گفت‌وگو با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی در باکو، تأثیر این تحریم‌های جدید بر صادرات نفت بررسی شده است.

