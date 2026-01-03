اثر پیام ترامپ بر اعتراضات و بر مقامات جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
پست تازه دونالد ترامپ درباره اعتراضات در ایران بار دیگر بحث نقش آمریکا در تحولات داخلی جمهوری اسلامی را به صدر توجه بازگرداند. ترامپ در این پیام، با لحنی هشدارآمیز از «آمادگی» واشینگتن در صورت سرکوب خشن معترضان سخن گفت؛ موضعی که بلافاصله واکنشهای متفاوتی را در فضای سیاسی آمریکا برانگیخت. شماری از چهرههای جمهوریخواه این اظهارات را در ادامه سیاست فشار حداکثری و تضعیف جمهوری اسلامی ارزیابی کردند، در حالی که منتقدان، آن را نشانهای از خطر لغزش به سوی درگیری خارجی و مغایر با اولویتهای داخلی دانستند. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها، در واشینگتن ابتدا به این پرسش پاسخ داده که پیام دونالد ترامپ چه اثری بر رهبران جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ بازدارنده است یا بهانهای است برای تشدید سرکوب و طرح دخالت خارجی؟