ارتش لبنان اعلام کرد مرحلهٔ نخست طرح خود برای خلع‌سلاح حزب‌الله را در منطقهٔ میان مرز اسرائیل و رود لیتانی به پایان رسانده و قصد دارد این روند را به دیگر مناطق کشور گسترش دهد.

همزمان، عباس عراقچی راهی بیروت شد، اما به‌جای استقبال دیپلماتیک، یک نماینده از سوی رئيس پارلمان لبنان به استقبال او رفت.

ارتش لبنان در بیانیه‌ای که پنج‌شنبه ۱۸ دی‌ماه منتشر کرد، گفت «اهداف مرحلهٔ نخست» این طرح محقق شده و نیروهای ارتش اکنون کنترل مناطق جنوب رود لیتانی را در دست دارند، به‌جز بخش‌هایی در نزدیکی مرز که همچنان در اشغال اسرائیل است.

این تحول در حالی رخ می‌دهد که حزب‌الله که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است، پس از جنگی مرگبار با اسرائیل در سال گذشته، به‌رغم آن‌که تضعیف شده، همچنان از تحویل سلاح‌های خود در دیگر مناطق لبنان خودداری می‌کند.

بر اساس توافق آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل که بیش از یک سال از اجرای آن می‌گذرد، اسرائیل موظف به خروج کامل از خاک لبنان است. با این حال، اسرائیل همچنان پنج نقطهٔ راهبردی در نزدیکی مرز را در اشغال خود نگه داشته است.

در همین حال، ارتش اسرائیل همچنان به انجام عملیات گاه‌به‌گاه علیه حزب‌الله ادامه داده و این گروه را به تلاش برای تجدید توان نظامی متهم می‌کند. مقام‌های اسرائیلی همچنین اثربخشی اقدامات ارتش لبنان در خلع‌سلاح حزب‌الله را زیر سؤال برده‌اند.

حزب‌الله لبنان حزب‌الله یک گروه شبه‌نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب‌الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخهٔ نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و شاخهٔ سیاسی آن را که در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد، تروریستی نمی‌داند.

طبق مفاد آتش‌بس، حزب‌الله باید نیروهای خود را به شمال رود لیتانی عقب بکشد و زیرساخت‌های نظامی‌اش در مناطق تخلیه‌شده برچیده شود. ارتش لبنان اعلام کرده است که عملیات‌هایش در جنوب لیتانی برای پاکسازی مهمات منفجرنشده و شناسایی تونل‌های حفرشده توسط حزب‌الله ادامه خواهد یافت و اقداماتی را برای جلوگیری دائمی از بازسازی توان نظامی گروه‌های مسلح در نظر گرفته است.

قرار است فرمانده ارتش لبنان، رودولف هیکل، بعدازظهر پنج‌شنبه گزارشی از پیشرفت‌های حاصل‌شده را به دولت ارائه کند. دولت لبنان هم‌زمان تحت فشار شدید ایالات متحده برای خلع‌سلاح حزب‌الله قرار دارد.

در همین زمینه، وزیر خارجه اسرائیل، گیدئون سعار، یکشنبهٔ این هفته از تلاش‌های دولت و ارتش لبنان تمجید کرد، اما گفت این اقدامات «به‌هیچ‌وجه کافی نیست».

نظارت بر اجرای آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل بر عهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان ایالات متحده، فرانسه، لبنان، اسرائیل و سازمان ملل متحد است.

سفر عراقچی به بیروت

هم‌زمان با این تحولات، رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، روز پنج‌شنبه به همراه یک هیئت اقتصادی راهی لبنان شد و هنگام ورد به بیروت از سوی خلیل حمدان به‌نمایندگی از رئیس مجلس لبنان استقبال شد.

خبرگزاری دولتی ایران گفته است هدف از این سفر گفت‌وگو دربارهٔ روابط دوجانبه و مسائل مورد علاقه دو کشور است.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که لبنان در ماه‌های اخیر آشکارا تلاش کرده فاصلهٔ خود را از حکومت ایران حفظ کند. یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، ماه گذشته دعوت به تهران را رد کرد و گفت «موافق گفت‌وگو هستیم اما نه در تهران» و در عوض از وزیر خارجه ایران خواست برای گفت‌وگو به بیروت سفر کند.

این دعوت و رد آن در ادامه به جدل لفظی یوسف رجی با عباس عراقچی انجامد و رجی در پیامی دیگر به عراقچی نوشت:‌ «نقش ایران در لبنان و منطقه بسیار منفی است و تهران با سیاست‌های فعلی خود یکی از منابع بی‌ثباتی در منطقه و به‌ویژه در لبنان است.»

عباس عراقچی اما گفته است: «روابط ما با همهٔ ارکان دولت لبنان سابقه‌ای طولانی دارد و به دنبال گسترش این روابط هستیم… امیدواریم بتوانیم به یک رابطهٔ بسیار خوب بازگردیم.»