تصمیمات احتمالی دونالد ترامپ در قبال ایران، چه تداوم تلاش برای دستیابی به توافق سیاسی و چه حملهٔ نظامی، موضوع اصلی مباحث رسانه‌های اسرائیل در روزهای جمعه و شنبه، دهم و یازدهم بهمن، بود.

مجموعهٔ این گزارش‌ها حاکی است که ظاهراً اسرائیل هنوز از تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا برای آغاز عملیات نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی آگاه نیست، ولی اطمینان گرفته که زمانی بسیار کوتاه پیش از آغاز عملیات آمریکا، احتمالاً چند ساعت پیش از آن، از موعد حمله باخبر خواهد شد.

دونالد ترامپ دهم بهمن گفت تنها مقامات ایران از ضرب‌الاجل او (برای رسیدن به توافق سیاسی و جلوگیری از عملیات نظامی آمریکایی) آگاهی دارند. هم‌زمان، سنتکام به نظامیان جمهوری اسلامی هشدار داد از تحرکات احتمالی خطرآفرین در رزمایشی که قرار است نیروی دریایی سپاه پاسداران از ۱۳ بهمن در تنگهٔ هرمز برگزار کند، خودداری کنند.

با وجود ادامهٔ روال نسبتاً عادی زندگی در اسرائیل، آمادگی نظامی این کشور ضمن لنگر انداختن ناوشکن آمریکایی در بندر ایلات ادامه دارد.

هشدار سنتکام

سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، شامگاه جمعه به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که از «اقدامات ناامن‌کننده» در جریان رزمایش دو روزهٔ سپاه پاسداران در تنگهٔ هرمز خودداری کند.

سنتکام با تأکید بر این‌که نیروهای نظامی آمریکا «ورزیده‌ترین و مرگبارترین نیروها» در جهان ضمن داشتن «بالاترین سطح اصول حرفه‌ای و رعایت هنجارهای بین‌المللی» هستند، مشخصاً نوشت «اقدامات ناامن‌کننده» احتمالی از سوی ایران را از جمله این موارد می‌داند: پرواز بر فراز شناورهای نظامی آمریکا، پرواز مسلحانه یا در ارتفاع پایین که نیت آن روشن نباشد بر فراز تجهیزات نظامی آمریکا، نزدیک شدن قایق‌های تندرو با سرعت بالا در مسیر تصادم با شناورهای نظامی آمریکا یا نشانه‌گیر سلاح به سوی نیروهای آمریکایی.

رزمایش ایران در نزدیکی تنگهٔ هرمز، که تندروهای جمهوری اسلامی بارها خواهان «بستن آن» در مواقع بحرانی شده‌اند، قرار است در شرایطی آغاز شود که ابرناو آمریکایی آبراهام لینکلن از چند روز پیش به نزدیکی منطقه رسیده و نقل‌وانتقالات نظامی دیگر آمریکا به سوی منطقه نیز ادامه دارد.

شبکهٔ ۱۳ تلویزیون اسرائیل دهم بهمن به نقل از ارتش اسرائیل نوشت آمریکا برای آوردن بمب‌افکن‌ها و کشتی‌های نظامی بیشتر به منطقه هنوز به زمان بیشتری نیاز دارد.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، تأکید کرده که این تجهیزات برای دادن اختیار کامل به رئیس‌جمهور آمریکا است تا هر تصمیمی را که لازم می‌داند، در مورد جمهوری اسلامی بگیرد.

هم‌زمان، پس از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیهٔ اروپا در هفتهٔ گذشته، کشورهای بیشتری در اروپا به لایهٔ دفاعی منطقه می‌پیوندند. بریتانیا نیز که در اتحادیهٔ اروپا نیست، از قبل اسکادرانی از جنگنده‌هایش را برای دفاع از قطر و منطقه در این امیرنشین مستقر کرده است.

ادامهٔ سکوت رسمی اسرائیل

کابینهٔ امنیتی ـ سیاسی اسرائیل شامگاه نهم بهمن نشست دیگری در خصوص بحران مرتبط با ایران برگزار کرد. بیانیه‌ای در مورد جزئیات نشست منتشر نشد و کسی از وزیران با رسانه‌ها گفت‌وگو نکرد.

تحلیلگران رسانه‌های اسرائیل می‌گویند دستوری که دولت به وزیران و بقیهٔ سیاستمداران در کنست در خصوص رعایت سکوت در مورد عملیات احتمالی آمریکا در قبال ایران یا مذاکرات احتمالی واشینگتن ـ تهران داده، در راستای درخواست دولت واشینگتن است.

این مفسران می‌گویند اسرائیل نمی‌خواهد که وزیران و سیاستمدارانش با اظهارات ناخواسته، روند آمریکایی را مختل کنند، به‌ویژه این‌که اسرائیل برای دفاع از خود در برابر امواج احتمالی موشک‌های جمهوری اسلامی، به آمریکا نیز نیاز دارد.

آخرین اظهارنظر سربسته در این زمینه روز ششم بهمن در سخنرانی بنیامین نتانیاهو در کنست بیان شد. او به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت حمله به اسرائیل با شرایطی روبه‌رو خواهد شد که «پیش از آن تصورش را نکرده بود». نتانیاهو گفت: «آمریکا تصمیم خود را می‌گیرد و اسرائیل نیز تصمیم‌های خود را اتخاذ می‌کند.»

رسانه‌های اسرائیل تأکید دارند که جمهوری اسلامی عزم خود را جزم کرده تا در صورت روبه‌رو شدن با حملهٔ آمریکایی، مراکز جمعیتی و اماکن راهبردی اسرائیل را با صدها فروند موشک هدف قرار دهد.

اسرائیل که برای جان هر شهروند خود اهمیت زیادی قائل است، با وجود آمادگی بالای دفاع هوایی، هنوز نگران است که شماری موشک ایرانی از سامانه‌های چندلایه‌ای دفاع هوایی‌اش عبور کنند.

تحلیلگران نظامی اسرائیلی می‌گویند که ارتش، موساد و ماهواره‌های اطلاعاتی‌شان تحرکات جمهوری اسلامی را زیر نظر دارند و معتقدند که ایران هنوز موشکی را روی پرتابگرها برای شلیک به سوی اسرائیل سوار نکرده است.

برخی از این مفسران بعید ندانسته‌اند که در صورت اقدام ایران به استقرار موشک‌ها، اسرائیل «حتی بدون هماهنگی با آمریکا» به آن‌ها حمله کند.

اشتراک «بانک اهداف»

روزنامهٔ اسرائیل‌هیوم دهم بهمن نوشت در سفر جاری ژنرال شلومی بیندر، فرمانده «امان»، سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، و همچنین داوید برنئا، رئیس موساد، به واشینگتن، آن‌ها «بانک اهداف» تهیه‌شده در اسرائیل را با مقامات آمریکایی «به اشتراک گذاشتند». این دومین سفر برنئا به آمریکا در کمتر از دو هفته بود.

ییسرائل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، چند روز پس از جنگ ۱۲روزه به ارتش دستور داد تا «بانک اهداف» جدیدی برای احتمال دورهای بعدی عملیات نظامی در ایران آماده کند.

به نوشتهٔ وای.نت، در دیدار شلومی بیندر با نظامیان آمریکایی، تجربهٔ اسرائیل در کسب برتری هوایی در آسمان ایران در نخستین روزهای جنگ ۱۲روزه مطرح شد و مقامات آمریکایی از توانمندی این متحد خود در برنامه‌ریزی، اجرای طرح عملیاتی و کیفیت اطلاعات اسرائیلی تحت تأثیر قرار گرفتند.

شبکهٔ کان نیز دهم بهمن گزارش داد که اسرائیل «اطلاعات محرمانه» تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامهٔ موشکی آسیب‌دیده‌اش را به آمریکا ارائه کرد، «اما اسرائیل نگران توافق احتمالی آمریکا با جمهوری اسلامی است که تنها مختص به برنامهٔ هسته‌ای ایران باشد نه توان موشکی».

«حملهٔ محدود کارساز نیست؛ ایران تن به توافق نخواهد داد»

شبکهٔ ۱۳ تلویزیون اسرائیل دهم بهمن گفت این کشور معتقد است مذاکرهٔ آمریکا با جمهوری اسلامی به «هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید». هم‌زمان، شبکهٔ ۱۲ تلویزیون اسرائیل گفت اقدام نظامی آمریکایی علیه جمهوری اسلامی حتمی است، اما حملهٔ محدود برای ایجاد شرایطی که به تغییر رژیم حاکم بر ایران بینجامد، کافی نباشد.

مئیر بن‌شبات، مشاور پیشین امنیت ملی اسرائیل و از حامیان لزوم استفادهٔ اسرائیل از فرصت ضعف جمهوری اسلامی برای ساقط کردن حکومت تهران، دهم بهمن در مقاله‌ای در روزنامهٔ «مکور ریشون» نوشت دونالد ترامپ در صورت اتخاذ تصمیم به حمله، خواهان کسب بیشترین دستاوردها در زمانی محدود است.

به‌گفتهٔ تسویکا یخزکل، مفسر امور اعراب و ایران در شبکهٔ آی‌۲۴، در وضعیت جاری، حکومت ایران در خطر بقا قرار گرفته، «در گوشهٔ رینگ» گیر افتاده و «هر رویدادی محتمل است».

زیر پوست جامعه

اسرائیلی‌ها روزهای دهم و یازدهم بهمن، ضمن دنبال کردن رویدادهای خبری و در نظر داشتن احتمالات امنیتی، با استفاده از هوای ۲۰ تا ۲۵ درجه و آسمان صاف به دامان طبیعت و سواحل رفتند.

دستوری از آموزش‌وپرورش در مورد تغییر کار مدارس از روز ۱۲ بهمن که اول هفته در اسرائیل است، داده نشده و فرودگاه‌ها، غیر از نبود پروازهای شبانهٔ چند شرکت هوایی اروپایی، به کار خود ادامه داده‌اند.

وزارت گردشگری اسرائیل گفته آمادگی دارد که حدود ۴۰ هزار گردشگر خارجی را که این روزها در اسرائیل هستند، در صورت تغییر شرایط امنیتی، به‌سرعت به خارج منتقل کند.

سرهنگ افی دفرین، سخنگوی ارتش، عصر دهم بهمن به مردم اطمینان داد که ارتش در صورت تغییر شرایط، مردم را در جریان قرار خواهد داد. این سومین جمعهٔ پی‌درپی بود که او بیانیه‌های اطمینان‌بخش منتشر می‌کرد.

یکی از جاذبه‌های جدید برای گردشگران اسرائیلی در ایلات، مشاهدهٔ ناوشکن آمریکایی دلبرت دی بلک است که از بامداد دهم بهمن در ساحل این بندرِ دریای سرخ لنگر انداخته است. این ناوشکن مجهز به موشک تاماهاوک، با سامانهٔ دفاع موشکی خود از مدل ایجیس، می‌تواند به توان دفاع هوایی اسرائیل و منطقه کمک کند.

مردم اسرائیل با داشتن تجربهٔ جنگ دو سال و نیم اخیر در «هفت جبهه»، شامل جنگ ۱۲روزه با ایران، آگاهی دارند که آرامش ظاهری جاری هر لحظه ممکن است با بلند شدن آژیر خطر برای اعلام خبر آغاز جنگ بعدی، زندگی آن‌ها را تا مدتی دیگر تحت تأثیر قرار دهد.