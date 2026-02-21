منابع امنیتی لبنان اعلام کردند که در پی حملات هوایی اسرائیل به دره بقاع در شرق لبنان دست‌کم ۱۰ نفر کشته و ۵۰ نفر زخمی شدند. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده است که در این حملات مواضع حزب‌الله در منطقه بعلبک را هدف قرار داده است.

این حملات که شامگاه جمعه یکم اسفند انجام شد، از مرگبارترین حملات گزارش‌شده در شرق لبنان در هفته‌های اخیر به شمار می‌رود. ارتش اسرائیل اعلام مراکز فرماندهی حزب‌الله در منطقه بعلبک، واقع در دره بقاع، هدف قرار گرفته‌اند.

ارتش اسرائیل همچنین در بیانیه‌ای جداگانه در روز شنبه اعلام کرد چندین عضو «یگان موشکی حزب‌الله» را در سه مرکز فرماندهی مختلف کشته است. به‌گفتهٔ این ارتش، این افراد «برای تسریع روند آمادگی و تقویت توان نظامی حزب‌الله فعالیت می‌کردند و در حال برنامه‌ریزی حملات علیه اسرائیل بودند».

حزب‌الله روز شنبه تأیید کرد که هشت نفر از نیروهایش، از جمله یک فرمانده به نام حسین محمد یاغی معروف به ابوعلی صادق در حملات روز جمعه در منطقه بقاع کشته شده‌اند.

این حملات می‌تواند آتش‌بس شکننده‌ای را که در سال ۲۰۲۴ با میانجی‌گری ایالات متحده میان اسرائیل و حزب‌الله برقرار شد، با چالش روبه‌رو کند.

هدف از این آتش‌بس پایان دادن به بیش از یک سال درگیری‌های مرزی بود که در نهایت به حملات گسترده اسرائیل و تضعیف این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران انجامید. با این حال، دو طرف از آن زمان بارها یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کرده‌اند.

حزب‌الله را ایالات متحده یک سازمان تروریستی می‌داند اما اتحادیه اروپا تنها شاخه‌ٔ نظامی این گروه را در فهرست تروریستی قرار داده است.

مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی از دولت لبنان خواسته‌اند زرادخانه حزب‌الله را محدود کند، در حالی که رهبران لبنان هشدار داده‌اند حملات گسترده‌تر اسرائیل می‌تواند این کشور را که پیش‌تر با بحران‌های سیاسی و اقتصادی روبه‌رو بوده، بیش از پیش بی‌ثبات کند.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد آنچه را «مرکز فرماندهی حماس» در منطقه عین‌الحلوه در جنوب لبنان خوانده، هدف قرار داده است. عین‌الحلوه اردوگاه متراکم پناهجویان فلسطینی در نزدیکی شهر صیدا است.

ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، حملات شبانه اسرائیل به منطقه صیدا و شهرهای بقاع را «نقضی تازه» علیه حاکمیت لبنان و تخطی از تعهدات سازمان ملل خواند. به‌گفتهٔ دفتر ریاست‌جمهوری لبنان، او از کشورهایی که از ثبات منطقه حمایت می‌کنند، از جمله ایالات متحده، خواست برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها، برای توقف فوری این حملات فشار وارد کنند.

گروه افراطی حماس نیز در بیانیه‌ای حمله اسرائیل به عین‌الحلوه را محکوم و اعلام کرد محل هدف قرارگرفته متعلق به نیروی امنیتی مشترک اردوگاه بوده که مسئولیت حفظ امنیت را بر عهده دارد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که موضوع خلع‌سلاح حزب‌الله در لبنان به یکی از محورهای اصلی تنش‌های داخلی این کشور تبدیل شده است. گروه حزب‌الله لبنان روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن تصمیم دولت این کشور را برای دادن دست‌کم چهار ماه فرصت به ارتش جهت پیشبرد مرحله دوم یک طرح سراسری خلع‌سلاح رد کرد و گفت آنچه را که «اقدامی در خدمت اسرائیل» می‌داند، نخواهد پذیرفت.

کابینه لبنان در اوت ۲۰۲۵ به ارتش مأموریت داد طرحی برای تدوین و آغاز اجرای برنامه‌ای تهیه کند که بر اساس آن سلاح همه گروه‌های مسلح تحت کنترل دولت قرار گیرد؛ تلاشی که عمدتاً با هدف خلع‌سلاح حزب‌الله پس از جنگ ویرانگر این گروه با اسرائیل در سال ۲۰۲۴ انجام می‌شود.

در سپتامبر ۲۰۲۵ کابینه لبنان به‌طور رسمی از طرح ارتش برای خلع‌سلاح این گروه شبه‌نظامی شیعه مورد حمایت ایران استقبال کرد، هرچند جدول زمانی روشنی تعیین نکرد و هشدار داد توان محدود ارتش و تداوم حملات اسرائیل می‌تواند روند اجرای آن را کند کند.