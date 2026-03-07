برخی فعالان سیاسی، به‌رغم مشکلات متعددِ جنگ در ایران و شرایط حاکم بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور، بر ایستادگی هم‌زمان در برابر استبداد داخلی و تجاوز خارجی تأکید دارند. با وجود برچسب‌زنیِ حاکمیت بر نیروهای منتقد و مخالف، با سوء‌استفاده از فضای جنگی، فعالیتِ سیاسی و اعتراض‌های مدنی چگونه ممکن است؟ رادیو فردا این موضوع را با اردشیر امیرارجمند، فعال سیاسیِ مقیم فرانسه، در میان گذاشته است. در ابتدای گفت‌وگو با اردشیر امیرارجمند از او پرسیدیم با توجه به این‌که نظام حاکم همواره از شرایط جنگی برای بستن فضای سیاسی و برچسب «ستون پنجم» زدن به مخالفان استفاده می‌کند، چگونه می‌‌توان فعالیت دموکراتیک را تداوم بخشید بدون اینکه متهم به تضعیف جبهه دفاعی کشور در برابر تهاجم خارجی شد؟