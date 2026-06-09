بالا رفتن میزان کشت غیرمجازِ خشخاش در ایران سبب نگرانی برخی مقامات مسئول شده است. در حال حاضر کشت خشخاش تنها با مجوز دولت و برای تحویل به دولت برای ارائه به شرکت‌های داروسازی آزاد است. به‌گفتۀ یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس، این نگرانی‌ها معطوف به کشت غیرمجاز خشخاش است که در برخی موارد و در برخی استان‌ها جایگزین کشت دیگر محصولات شده است.