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چرا در ایران «برخی به جای برنج، خشخاش می‌کارند»؟

چرا در ایران «برخی به جای برنج، خشخاش می‌کارند»؟
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چرا در ایران «برخی به جای برنج، خشخاش می‌کارند»؟

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بالا رفتن میزان کشت غیرمجازِ خشخاش در ایران سبب نگرانی برخی مقامات مسئول شده است. در حال حاضر کشت خشخاش تنها با مجوز دولت و برای تحویل به دولت برای ارائه به شرکت‌های داروسازی آزاد است. به‌گفتۀ یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس، این نگرانی‌ها معطوف به کشت غیرمجاز خشخاش است که در برخی موارد و در برخی استان‌ها جایگزین کشت دیگر محصولات شده است.

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