چرا در ایران «برخی به جای برنج، خشخاش میکارند»؟
بالا رفتن میزان کشت غیرمجازِ خشخاش در ایران سبب نگرانی برخی مقامات مسئول شده است. در حال حاضر کشت خشخاش تنها با مجوز دولت و برای تحویل به دولت برای ارائه به شرکتهای داروسازی آزاد است. بهگفتۀ یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس، این نگرانیها معطوف به کشت غیرمجاز خشخاش است که در برخی موارد و در برخی استانها جایگزین کشت دیگر محصولات شده است.
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