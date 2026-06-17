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عبور نفتکش‌های ایرانی از تنگهٔ هرمز در گفت‌وگو با همایون فلک‌شاهی

عبور نفتکش‌های ایرانی از تنگهٔ هرمز در گفت‌وگو با همایون فلک‌شاهی
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عبور نفتکش‌های ایرانی از تنگهٔ هرمز در گفت‌وگو با همایون فلک‌شاهی

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اولین نفتکش‌های حامل نفت خام ایران از زمان آغاز محاصرۀ دریایی آمریکا، پیشاپیش دیدار نمایندگان ایران و ایالات متحده برای امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ، از تنگۀ هرمز عبور کردند. همایون فلک‌شاهی رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در موسسه کپلر از فرانسه در این باره با رادیو فردا گفت‌و گو کرده است.

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