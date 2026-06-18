پس از ماه‌ها جنگ و تنش بی‌سابقه میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، تفاهم‌نامه ۱۴ بندی موسوم به «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» تلاش می‌کند چارچوبی برای پایان درگیری‌ها و آغاز مذاکرات جامع‌تر ترسیم کند. اما بسیاری از دشوارترین مسائل، از سرنوشت برنامه هسته‌ای ایران گرفته تا نحوه رفع تحریم‌ها و تضمین‌های امنیتی، به مذاکرات بعدی موکول شده‌اند. اکنون این پرسش مطرح است که مهم‌ترین دستاوردی که ایران و آمریکا به دست آورده‌اند چیست؟ آیا با یک توافق «برد-برد» روبه‌رو هستیم یا بیشتر با نوعی توقف موقت جنگ برای خرید زمان؟ این پرسش را با دامون گلریز، تحلیل‌گر سیاسی ساکن هلند در میان گذاشتیم.