چه کسی در ایران پس از علی خامنهای حکومت میکند؟
ایران امروز در میانه تحولات بزرگ و چالش های تازه قرار گرفته است. پس از مرگ علی خامنهای در درگیریهای اخیر با آمریکا و اسرائیل، ایران وارد دوره جدیدی شده و همزمان مسئله تنگه هرمز، به کانونی تازه از تنش ها برای این کشور تبدیل شده است. این وضعیت، همراه با چالشهای داخلی و فشارهای اقتصادی، آینده ایران را در شرایطی حساس قرار داده، و این پرسش مطرح است که قدرت سیاسی پس از علی خامنهای در نظام جمهوری اسلامی چگونه باز تعریف شده و اینک، تصمیم گیران اصلی این نظام از چه تبار سیاسی هستند؟ در همین زمینه،ارزیابی حسین دباغ، استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه نورثایسترنِ لندن را جویا شدهایم.
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