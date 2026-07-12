لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
ما را در گوگل دنبال کنید
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ تهران ۲۲:۴۰

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

چه کسی در ایران پس از علی خامنه‌ای حکومت می‌کند؟

چه کسی در ایران پس از علی خامنه‌ای حکومت می‌کند؟
Embed
چه کسی در ایران پس از علی خامنه‌ای حکومت می‌کند؟

No media source currently available

0:00 0:11:50 0:00
لینک مستقیم

ایران امروز در میانه تحولات بزرگ و چالش های تازه قرار گرفته است. پس از مرگ علی خامنه‌ای در درگیری‌های اخیر با آمریکا و اسرائیل، ایران وارد دوره جدیدی شده و همزمان مسئله تنگه هرمز، به کانونی تازه از تنش ها برای این کشور تبدیل شده است. این وضعیت، همراه با چالش‌های داخلی و فشارهای اقتصادی، آینده ایران را در شرایطی حساس قرار داده، و این پرسش مطرح است که قدرت سیاسی پس از علی خامنه‌ای در نظام جمهوری اسلامی چگونه باز تعریف شده و اینک،‌ تصمیم گیران اصلی این نظام از چه تبار سیاسی هستند؟ در همین زمینه،ارزیابی حسین دباغ، استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه نورث‌ایسترنِ لندن را جویا شده‌ایم.

دسترسی بدون فیلترشکن

لینک به این صفحه در مناطقی که وبسایت ما مسدود است، کار می‌کند

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG