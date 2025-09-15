سریال «نوجوانی» با هشت جایزه برنده بزرگ مراسم اِمی ۷۷ شد

در هفتاد و هفتمین مراسم جوایز اِمی، معروف به اسکار تلویزیون، سریال کوتاه «نوجوانی» از بریتانیا و با سرمایه‌گذاری نتفلیکس هشت جایزه را از آن خود کرد.

از جمله این هشت جایزه، جایزه بازیگر نقش دوم هم به اُوِن کوپر، هنرپیشه ۱۵ ساله، این سریال چهار قسمتی رسید و نامش به عنوان جوان‌ترین برنده جایزه امی ثبت شد.

«نوجوانی» در رشته بهترین سریال کوتاه اول شد و علاوه بر این، جوایز بهترین کارگردانی و فیلمنامه و بازیگری را هم تصاحب کرد.

سریال «دِ پیت» که یک سریال بیمارستانی است جایزه امی بهترین سریال درام را از آن خود کرد.

در مراسم جوایز امی که یک‌شنبه شب در لس‌آنجلس آمریکا برگزار شد، سریال «استودیو» ساخته و با بازی سِت روگِن نیز جایزه بهترین سریال کمدی را برد.

نوجوانی و استودیو هر دو از سریال بسیار موفق «انفصال» یا «بازخرید» (Severence) پیشی گرفتند که امسال در بیشترین رشته نامزد شده بود، اما کمترین جایزه را دریافت کرد.

یک‌شنبه شب، جایزه بهترین مجموعه تاک شو هم به «شوی آخر شب با استیون کولبِر» رسید که سال ۲۰۲۶ آخرین سال پخش آن خواهد بود.

کولبر که از معروف‌ترین منتقدان دونالد ترامپ در تلویزیون است با عده زیادی از دست‌اندرکاران شوی خود به روی صحنه آمد.

شبکه سی‌بی‌اس انکار کرده است که پایان یافتن شوی استیون کولبر به توافق پارامونت با دولت ترامپ ارتباطی دارد، اما کولبر خود ۱۶ میلیون دلاری را که پارامونت برای حل و فصل دعوا به ترامپ پرداخت کرد «رشوه‌ای کت و کلفت و آبدار» نامیده است.