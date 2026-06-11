«تجاوز به کرامت انسانی» زنان افغانستان در گفتوگو با بهار جویا
سازمان ملل متحد روز ۲۰ خرداد اعلام کرد که یک پسربچه در جریان یک تجمع در شهر هرات افغانستان، به ضرب گلوله کشته شد. تجمع روز ۱۹خرداد گروهی از مردان در واکنش به بازداشت زنان توسط پلیس اخلاقی دولت طالبان به دلیل نپوشیدن چادر شکل گرفت. پلیس طالبان شلیک به معترضان را تکذیب کرده است اما آنچه در این شهر غربی افغانستان رخ داده موجب شده است که زنان از بیم برخوردهای تنبیهی، از خروج از خانههایشان خودداری میکنند. بهار جویا خبرنگار آزاد ساکن بریتانیا درباره آنچه در هرات در جریان است با رادیوفردا گفتوگو کرده است.
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