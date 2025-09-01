علی مطهری: کسی که نافش را بیرون گذاشته، چه کسی باید جلویش را بگیرد

نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی نسبت به آنچه که «بیحجابی» در ایران خواند، انتقاد کرد و گفت: «میگوییم سختگیری نباید باشد ولی کسی که نافش را بیرون گذاشته، چه کسی باید جلویش را بگیرد».
علی مطهری که روز یکشنبه ۹ شهریور در «کافه خبر» سایت خبرآنلاین صحبت میکرد، عملکرد فرهنگی دولت مسعود پزشکیان را زیر سوال برد، زیرا به گفتهٔ او، «در فیلمهای سینمایی و نمایشهای خانگی اباحهگری بیشتر شده است».
اباحهگری در ادبیات جمهوری اسلامی به معنای «بیتفاوتی نسبت به اصول و وظایف دینی و اخلاقی، و جایز شمردن اعمال حرام یا نامشروع» است.
آقای مطهری که از نظر سیاسی به دولت نزدیک است ولی از زاویه دینی و فرهنگی دیدگاههایش شبیه اصولگرایان و تندروهاست، به مصاحبه اخیر رئیسجمهوری اسلامی و اظهارات او در مورد حجاب انتقاد کرد و گفت: «در موضوع حجاب، همه قبول داریم که قانون عفاف و حجاب قانون خوبی نبود و اجرایش مشکلاتی را ایجاد میکرد. ولی اینطور هم نباید باشد که مقامات دولتی و مخصوصا خود رئیسجمهور به گونهای حرف بزنند که ترویج بیحجابی باشد».
او افزود: «نمیشود بگوییم به ما چه و به من ربطی ندارد و کار مساجد و حوزههای علمیه است».
مسعود پزشکیان در مصاحبهای که هفتم شهریور از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، در مورد قانون جنجالی «عفاف و حجاب» گفت: «برداشت من این بود که اگر آن اقدام صورت بگیرد، ممکن است فضای کشور به سمتی برود که دیگر امکان مدیریت آن وجود نداشته باشد و در جامعه تنش یا درگیری شکل بگیرد».
آقای مطهری در واکنش به این اظهارات گفته که «دولت فقط مسئول معیشت مردم نیست. دولت اسلامی، علاوه بر معیشت مردم، مسئول اخلاق و رفتار و عقاید مردم هم هست».
او افزود: «آن دولت سکولار است که میگوید کاری به این چیزها ندارم. ولی دولت اسلامی وظیفه دارد».
نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «درست است که میگوییم سختگیری نباید باشد ولی کسی که نافش را بیرون گذاشته، چه کسی باید جلویش را بگیرد».
قانون «عفاف و حجاب» که پس از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» تدوین شده، شامل ۷۴ ماده در پنج فصل و وظایف متعددی برای دستگاههای اجرایی مختلف است.
در این قانون برای افرادی که به گفته نهادهای جمهوری اسلامی «حجاب» را رعایت نمیکنند، مجازاتهایی چون «جریمههای چند ده میلیون تومانی، مصادره اموال و حبسهای سنگین» پیشبینی شده است.
این قانون پس از تصویب در مجلس واکنشهای منفی بسیار گستردهای حتی در میان برخی رسانهها و گروههای داخل حکومت در پی داشت، اما برخی گروهها و چهرههای افراطی طرفدار حکومت از عدم ابلاغ آن بهشدت انتقاد کردهاند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز چهارم خرداد برای نخستینبار بهطور علنی اعلام کرد که قانون «عفاف و حجاب» را بهدلیل «دستور مکتوب» شورای عالی امنیت ملی ابلاغ نکرده است.