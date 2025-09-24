اسرائیل روز چهارشنبه، دوم مهر، اعلام کرد که بهدنبال اصابت یک پهپاد پرتابشده از یمن به شهر تفریحی ایلات در دریای سرخ، حداقل ۲۰ نفر زخمی شدند.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را که در دومین روز از سال نو یهودیان، روش هشانا، صورت گرفت، بر عهده نگرفته است. شورشیان حوثی یمن که تحت حمایت ایران هستند، از اواخر سال ۲۰۲۳ در طول جنگ غزه مسئولیت حملات مشابهی را بر عهده گرفتهاند.
روزنامه «اسرائیل هیوم» با استناد به تحقیقات اولیه اعلام کرد که سامانههای دفاع هوایی اسرائیل نتوانستند پهپاد را رهگیری کنند.
خدمات پزشکی اورژانس ملی اسرائیل اعلام کرد که تیمهایش پنج مصدوم را که دچار جراحت ناشی از ترکش شده بودند، از جمله دو مرد که حالشان وخیم بود، تحت درمان قرار دادهاند.
پلیس اعلام کرد که این پهپاد در مرکز شهر ایلات سقوط کرده و خساراتی را به منطقهای که گردشگران در آن رفتوآمد میکنند، وارد کرده است.
فیلمی که در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شده ولی به طور مستقل قابل راستیآزمایی نیست، نشان میدهد که یک پهپاد قبل از اصابت، بر فراز این شهر تفریحی پرواز کرده و دود از محل برخورد بلند شده است.
ارتش پیش از این اعلام کرده بود که آژیرهای حمله هوایی در سراسر ایلات، یک شهر تفریحی محبوب در منتهیالیه جنوبی اسرائیل در نزدیکی مرزهای مصر و اردن، به صدا درآمده است.
حملهٔ پهپادی روز چهارشنبه چند روز پس از آن صورت گرفت که حوثیهای یمن یک پهپاد شلیک کردند که در ایلات سقوط کرد و منجر به خسارات مادی شد اما تلفات جانی نداشت.
حوثیها در یکسال گذشته موشکها و پهپادهایی را از هزاران کیلومتر فاصله به سمت شمال و اسرائیل پرتاب کردهاند، اقدامی که این گروه آن را نشانهای از «همبستگی با فلسطینیها» میداند. بیشتر موشکها و پهپادهای پرتابشده رهگیری شده یا به خاک اسرائیل نرسیدهاند.
اسرائیل با بمباران مناطق تحت کنترل حوثیها در یمن، از جمله بندر حیاتی الحدیده، اقدام به تلافی کرده است. حوثیها که پرجمعیتترین بخشهای یمن را کنترل میکنند، از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، به کشتیها در دریای سرخ نیز حمله کردهاند.