تأکید روسای جمهوری ایران و بلاروس بر گسترش روابط دوجانبه و همکاری «نظامی- فنی»

روسای جمهور بلاروس و ایران روز چهارشنبه ۲۹ مرداد در مذاکرات مینسک اعلام کردند که قصد دارند روابط دوجانبه خود را در تمام زمینهها از جمله امور دفاعی گسترش دهند.
خبرگزاری دولتی بلاروس، بلتا، اعلام کرد که الکساندر لوکاشنکو و مسعود پزشکیان توافق کردند بر روی یک معاهدهٔ همکاری استراتژیک کار کنند.
این خبرگزاری به نقل از لوکاشنکو نوشت: «در شرایط آشفتهٔ ژئوپلیتیکی، مینسک و تهران گامهای مداوم و متعادلی را برای توسعه بیشتر همکاریها برمیدارند و سخت تلاش میکنند تا هر چالش جدید را به فرصتی جدید تبدیل کنند».
او افزود: «ما آمادهایم تا در مورد هر موضوعی بحث کنیم، هیچ موضوع ممنوعهای نداریم».
به گفتهٔ رئیسجمهور بلاروس، تهران و مینسک میتوانند در طیف وسیعی از زمینهها از جمله «همکاری نظامی-فنی» با یکدیگر کار کنند.
لوکاشنکو، متحد نزدیک ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، به این کشور اجازه داد تا از خاک بلاروس به عنوان پایگاهی برای حملهٔ تمام عیار خود به اوکراین استفاده کند و بعداً با میزبانی موشکهای هستهای تاکتیکی روسیه موافقت کرد.
ایران نیز پهپادهایی را برای استفاده در جنگ به روسیه تحویل داده است و پزشکیان در ماه ژانویه یک پیمان همکاری استراتژیک با پوتین امضا کرد، اگرچه این پیمان شامل بند دفاع متقابل نبود.
هم ایران و هم بلاروس تحت تحریمهایی هستند که پزشکیان آنها را «تحریمهای غیرقانونی غرب» توصیف کرد.
خبرگزاری بلاروس به نقل از او نوشت که ایران آماده است تا در زمینه «خنثیسازی» چنین اقداماتی به مینسک کمک کند و خاطرنشان کرد که ایران در این زمینه بیش از ۴۰ سال تجربه دارد.
پزشکیان گفت که دو کشور باید روابط اقتصادی و سایر روابط خود را به سطحی برسانند که با سطح بالای اعتماد بین آنها مطابقت داشته باشد.
او خطاب به لوکاشنکو گفت: «البته، دیدگاههای مشترک ما باید در حوزههای اقتصادی و فرهنگی، در توسعه گردشگری بین کشورهایمان و همچنین، همانطور که شما اشاره کردید، در توسعه همکاریهای نظامی-فنی اجرا شود».