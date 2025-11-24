دِرمندرا، بازیگر «شعله» و ۳۰۰ فیلم دیگر، در ۸۹ سالگی درگذشت

رسانههای هند اعلام کردند دِرمندرا دئول، یکی از برجستهترین بازیگران هند و قهرمان فیلمهای اکشن بالیوود، روز دوشنبه سوم آذر در بمبئی درگذشت. او هنگام مرگ ۸۹ ساله بود.
بر اساس گزارشها، درمندرا که شش فرزند از او به جا مانده است از ماه گذشته بیمار بود و در خانه درگذشت.
خانوادهٔ این بازیگر هیچ بیانیهٔ رسمی منتشر نکردند، اما چند نفر از بازیگران همنسل او، از جمله آمیتا باچان، برای مراسم تشییع جنازهاش در یک کورهٔ جسدسوزی در حومهٔ بمبئی گرد هم آمدند.
کارن جوهر، تهیهکننده و کارگردان، که در فیلم «داستان عاشقانهٔ راکی و رانی» محصول سال ۲۰۲۳ از درمندرا برای بازی در فیلم استفاده کرد، در پستی در اینستاگرام نوشت: «یک ابرستاره، تجسم یک قهرمان در سینمای جریان اصلی».
درمندرا که در میان انبوه طرفدارانش با نام کوچکش شناخته میشود، در طول بیش از شش دهه فعالیت حرفهایش در بیش از ۳۰۰ فیلم بازی کرد.
او که در سال ۱۹۳۵ در ایالت پنجاب متولد شد، در برنامهٔ استعدادیابی یک مجلهٔ فیلم برنده شد و به بمبئی نقلمکان کرد و سال ۱۹۶۰ در اولین فیلم خود بازی کرد.
در سالهای بعد، او در همهٔ ژانرها، از فیلمهای هنری گرفته تا عاشقانههای ملایم، فیلمهای اکشن و کمدی ظاهر شد و او را به سرشناسترین بازیگر نسل خود تبدیل کرد.
از جمله فیلمهای شناختهشدهٔ او میتوان به فیلم کلاسیک بالیوودی «شعله» اشاره کرد که همراه با آمیتا باچان، نقش یکی از اراذل خردهپا را بازی کرد که وظیفهٔ دستگیری یک راهزن را بر عهده داشت.
این فیلم که در سال ۱۹۷۵ اکران شد، به بخشی از فرهنگ عامهٔ هند تبدیل شده است و دیالوگهای درمندرا در این فیلم، بر فیلمهای دیگر نیز تأثیر گذاشته است. در سالهای اخیر، این فیلم به یک میم تبدیل شده است.
درمندرا قبل از اینکه به شهرت برسد، با پراکاش کاور ازدواج کرد. او پس از بازی در کنار هما مالینی در چندین فیلم، در سال ۱۹۸۰ با او ازدواج کرد، بدون اینکه از پراکاش طلاق بگیرد.
او از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ نمایندهٔ مجلس هند بود.
نارندرا مودی و دروپادی مورمو، نخستوزیر و رئیسجمهور هند، درگذشت این بازیگر را تسلیت گفتند.
مودی در پستی در شبکهٔ ایکس گفت: «او یک شخصیت سینمایی نمادین بود، یک پدیدهٔ بازیگری که در هر نقشی که بازی میکرد، به آن جذابیت و عمق میبخشید».