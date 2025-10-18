یک نفتکش در شرق بندر عدن یمن «هدف پرتابۀ ناشناس قرار گرفت»

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا می‌گوید گزارشی از وقوع انفجار در یک کشتی در فاصلۀ حدود ۲۰۰ کیلومتری شرق بندر عدن یمن دریافت کرده است.

این مرکز عملیات تجارت دریایی ظهر شنبه ۲۶ مهر اعلام کرد گزارشی از وقوع حادثه‌ای در ۱۱۶ مایل دریایی شرق بندر عدن یمن دریافت کرده است که در آن یک کشتی هدف پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفته و در پی آن آتش‌سوزی رخ داده است.

همزمان شرکت امنیتی بریتانیایی «امبری» هم اعلام کرد یک نفتکش با پرچم کامرون پس از وقوع انفجار در عرشه، در حدود محدودۀ دریایی جنوب شهر اَحور یمن درخواست کمک ارسال کرده است.

«امبری» همچنین اعلام کرد براساس مکالمات رادیویی اضطراری دریافته که خدمۀ کشتی قصد خود برای ترک کشتی را اعلام کرده‌اند و عملیات جست‌وجو و نجات در حال انجام است.

هیچ جزئیات دیگری در مورد این رویداد منتشر نشده و هنوز مشخص نیست که آیا این حادثه نیز با حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری ارتباط دارد یا نه.

شبه‌نظامیان حوثی یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند، در نزدیک به دو سال اخیر حملات موشکی و پهپادی متعددی علیه کشتی‌های تجاری و نظامی در دریای سرخ انجام داده‌اند.

رهبران این گروه هدف این حملات را پایان دادن به عملیات نظامی اسرائیل علیه حماس در نوار غزه عنوان کرده‌اند، با این حال جنگ در غزه در پی توافق اخیر اسرائیل و حماس در وضعیت آتش‌بس به سر می‌برد و دو طرف همچنان مشغول تبادل اجساد گروگان‌ها و آزادی فلسطینی‌های زندانی در اسرائیل هستند.

حوثی‌های یمن روز ۲۴ مهر اعلام کردند محمد عبدالكریم الغماری، رئیس ستاد ارتش و از ارشدترین فرماندهان نظامی این گروه، کشته شده است.

وزیر دفاع اسرائیل، نیز تأیید کرده که الغماری در حمله‌ای هدفمند کشته شد. اسرائیل مرداد امسال در حملات هوایی به صنعا، پایتخت یمن، مقام‌های ارشد حوثی از جمله رئیس ستاد و وزیر دفاع این گروه را هدف قرار داده بود.