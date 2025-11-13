مدیر سرویس اطلاعات امنیتی کانادا میگوید در سال جاری میلادی، چندین نقشهٔ «بالقوه مرگبار» برنامهریزیشده از سوی جمهوری اسلامی ایران را خنثی کرده است.
دن راجرز روز پنجشنبه ۲۲ آبان در یک سخنرانی بیسابقه با اشاره به این موضوع، هدف این اقدامات را کسانی دانست که «از دید تهران، دشمن محسوب میشوند».
او که حدود ۱۰ ماه پیش به ریاست این سازمان منصوب شد، در مراسمی برای ارائه گزارش از تازهترین چالشهای امنیتی پیش روی کانادا صحبت میکرد.
آقای راجرز در این مراسم گفت: «در چند پروندهٔ بسیار نگرانکننده طی یکسال اخیر، ناچار شدیم اولویتهای عملیاتیمان را برای مقابله با اقدامات سرویسهای امنیتی ایران و نیروهای نیابتیاش تغییر دهیم؛ زیرا افرادی را که برای رژیم تهدید بهشمار میآیند، هدف گرفته بودند».
او بدون اشاره به جزئیات افزود: «در بیش از یک مورد، این عملیات شامل شناسایی، تحقیق و خنثیسازی تهدیدهای بالقوه مرگبار علیه افرادی در داخل خاک کانادا بوده است».
این نخستین بار است که بالاترین مقام امنیت داخلی کانادا، مداخلهٔ مستقیم این سازمان برای محافظت از منتقدان جمهوری اسلامی مقیم این کشور را تأیید میکند. سازمان امنیت داخلی کانادا حدود سه ماه پیش، تنها به شکلی کلی و مبهم، به مقابله با تهدیدات ایران اشاره کرده بود.
روابط سیاسی کانادا و ایران مدتهاست که به سردی گراییده و روابط دیپلماتیک تهران و اتاوا از سال ۲۰۱۲ قطع است. کانادا پارسال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را «سازمانی تروریستی» اعلام کرد؛ موضوعی که واکنش تند جمهوری اسلامی را بهدنبال داشت.
دن راجرز در سخنانش، از موفقیت نهاد تحت امرش در ممانعت از دسترسی غیر قانونی روسیه به کالاها و فناوریهای کانادایی هم خبر داد.
به گفتهٔ این مقام بلندپایهٔ امنیتی کانادا، آژانس تحت امرش در سال جاری برای مقابله با این موضوع هم وارد عمل شده و چندین شرکت کانادایی را مطلع کرده که برخی موسسات مستقر در اروپا که بهدنبال محصولات آنها هستند، «در واقع با نهادهای جاسوسی روسیه در ارتباط هستند».
کانادا با روسیه هم روابط سردی دارد و بهخصوص بهدلیل تهاجم تمامعیار مسکو علیه اوکراین، از منتقدان جدی کرملین محسوب میشود.