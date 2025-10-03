کلیسای انگلیس روز جمعه ۱۱ مهر سارا مولالی را به عنوان اسقف اعظم بعدی کانتربری معرفی کرد که بلافاصله با انتقاد کلیساهای محافظه‌کار آنگلیکان در آفریقا که با اسقف‌های زن مخالفند، روبرو شد.

خانم مولالی اولین زنی است که در تاریخ ۱۴۰۰ ساله کلیسای انگلیس این مقام را برعهده می‌گیرد.

این پرستار سابق ۶۳ ساله، رئیس تشریفاتی ۸۵ میلیون پیرو کلیسای آنگلیکان در سراسر جهان خواهد شد و مانند اسلاف خود، با اختلاف‌نظر بین محافظه‌کاران و مسیحیان لیبرال‌تر در غرب بر سر نقش زنان در کلیسا و پذیرش زوج‌های همجنسگرا روبرو خواهد شد.

در حالی که این انتصاب مورد استقبال بسیاری از رهبران مذهبی در بریتانیا قرار گرفت، لوران امباندا، اسقف اعظم رواندا و رئیس گروه جهانی کلیساهای محافظه‌کار آنگلیکان، به خبرگزاری رویترز گفت که مولالی قادر به متحد کردن کلیسای کاتولیک نخواهد بود.

یک اسقف در نیجریه نیز گفت که این انتخاب «بسیار خطرناک» است زیرا مردان باید رهبری کنند و زنان باید پیروی.

شاخهٔ انجیلی کلیسای انگلیس نیز خواستار توقف آنچه که «انحراف از کتاب مقدس» خواند، شد.

حمایت از آرمان‌های لیبرال

مولالی که از سال ۲۰۱۸ اسقف لندن است، پیش از این از دعا برای زوج‌های همجنسگرا حمایت کرده بود، که یکی از دلایل اصلی اختلاف در جامعه جهانی آنگلیکان است. همجنس‌گرایی در برخی از کشورهای آفریقایی غیرقانونی است.

اسقف جدید روز جمعه در سخنرانی خود در کلیسای جامع کانتربری گفت که «فارغ از سنت ما»، به دنبال کمک به انجام هر خدمتی خواهد بود.

او در مصاحبه‌ای با رویترز در مورد روابط همجنس‌گرایان گفت که کلیسای انگلیس و جامعهٔ گسترده‌تر آنگلیکان مدت‌هاست که با مسائل دشواری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

او افزود: «ممکن است این مسئله به سرعت حل نشود».

مولالی گفت که می‌خواهد کلیسا پس از رسوایی‌های اخیر در زمینه سوءاستفاده‌های جنسی، با سوءاستفاده از قدرت مقابله کند و افزایش یهودی‌ستیزی را پس از حمله به کنیسه‌ای در منچستر در روز پنجشنبه که منجر به کشته شدن دو مرد شد، محکوم کرد.

اصلاحاتی که بیش از یک دهه پیش اعمال شد، این امکان را برای یک زن فراهم کرد که به عنوان صدوششمین اسقف اعظم کانتربری انتخاب شود. این یکی از آخرین نهادهای بریتانیایی است که تاکنون فقط توسط مردان اداره می‌شد.

اما این اصلاحات به مذاق بسیاری از کلیساها در آفریقا و آسیا خوش نیامده است.

ویکتور آمگباره، عضو کلیسای فونکورو گودرولز نیجریه، به رویترز در ابوجا گفت: «مسیح رئیس کلیسا است، مرد رئیس خانواده است و خداوند از بدو خلقت هرگز مقام رهبری را به زن واگذار نکرده است».

مولالی جایگزین جاستین وِلبی خواهد شد که به دلیل رسوایی لاپوشانی کودک‌آزاری از مقام خود استعفا داد.

اسقف جدید کانتربری در سخنرانی خود در کلیسای جامع، از دشواری‌های عصری که «اشتیاق به قطعیت و قبیله‌گرایی» دارد و کشوری که با پرسش‌های پیچیده اخلاقی و سیاسی پیرامون مهاجرت دست‌وپنجه نرم می‌کند، سخن گفت.

او گفت: «با توجه به خشونت وحشتناک حملهٔ دیروز به کنیسه‌ای در منچستر، شاهد نفرتی هستیم که از شکاف‌های جوامع ما سر بر می‌آورد».

مولالی افزود که این ایمان مسیحی او بود که به او در جهانی که اغلب حس می‌شود «روی لبه» قرار دارد، امید بخشید.

او همچنین از مخالفان صریح قانون فعلی پارلمان است که اجازه مرگ اختیاری را می‌دهد و آن را «غیرقابل اجرا و ناامن» توصیف می‌کند و می‌گوید که این قانون، آسیب‌پذیرترین افراد جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهد.

«همه چیز دربارهٔ مردم است»

مولالی پرستار بیماری سرطان بود که در اوایل دههٔ ۲۰۰۰ به عنوان مدیر ارشد پرستاری انگلیس کار می‌کرد. او در سال ۲۰۰۲ به عنوان کشیش منصوب شد و در سال ۲۰۱۵ یکی از اولین زنانی بود که در کلیسای انگلیس به مقام اسقفی رسید.

او که متأهل و دارای دو فرزند بزرگسال است، می‌گوید شباهت‌هایی بین پرستاری و خدمت مسیحی وجود دارد.

مولالی زمانی به یک مجله گفته بود: «همه چیز دربارهٔ مردم و نشستن در کنار مردم در سخت‌ترین دوران زندگی‌شان است».

لیندا وودهد، استاد الهیات و مطالعات دینی در کالج کینگ لندن، گفت که کلیسا به مهارت‌های مدیریتی قوی مولالی نیاز دارد.

او گفت: «تأکید او بر وحدت، ملایمت و قدرت دقیقاً همان چیزی است که کلیسا و ملت در حال حاضر به آن نیاز دارند».

این انتصاب که منعکس‌کنندهٔ جایگاه کلیسای انگلیس به عنوان کلیسای رسمی کشور است، توسط دفتر کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر، اعلام شد.

این انتصاب با موافقت رسمی پادشاه چارلز، فرماندار عالی کلیسای انگلستان، صورت گرفت.

کلیسای انگلستان در قرن شانزدهم و زمانی که شاه هنری هشتم آن را از کلیسای کاتولیک جدا کرد، تأسیس شد.

دیوید پستل، ۷۴ ساله، که ریاست یک گروه راهنمای گردشگری در کانتربری را بر عهده دارد، در مورد اسلاف مولالی گفت: «برخی از آن‌ها بسیار خوب و برخی بسیار بد بوده‌اند. برخی از آن‌ها بسیار بحث‌برانگیز بوده‌اند و برخی نیز در نهایت به قتل رسیدند. امیدوارم این اتفاق برای این یکی نیفتد. این لذت‌بخش است».