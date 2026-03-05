ششمین روز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران با افزایش دامنهٔ درگیری‌ها در سراسر خاورمیانه همراه بود و تهران حملاتی را به کشورهای همسایه از جمله بحرین، قطر، امارات متحده عربی و جمهوری آذربایجان انجام داد و بخش‌های زیادی از ایران نیز هدف قرار گرفتند.

جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه ۱۴ اسفند اعلام کرد که دو پهپاد شلیک‌شدهٔ از ایران به نقاطی از جمهوری خودمختار نخجوان اصابت کرد. الهام‌علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان، این اقدام را «تروریستی» خواند اما ایران نقش خود را در این حملات رد کرد.

یک روز پیش‌تر نیز ترکیه اعلام کرده بود که یک موشک بالستیک ایران در حریم هوایی‌اش توسط دفاع هوایی ناتو سرنگون شده است.

این در حالی است که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ظرف شش روز گذشته و با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل که در جریان آن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، کشته شد، اهداف زیادی را در کشورهای حاشیه خلیج فارس با موشک و پهپاد مورد حمله قرار داده‌اند.

خبرگزاری فرانسه عصر پنجشنبه گزارش داد که سامانه‌های دفاعی امارات در واکنش به تهدید موشکی فعال شدند و ساکنان ابوظبی، پایتخت، از شنیدن سلسله‌ انفجارهای شدیدی خبر دادند.

سازمان ملی مدیریت بحران شرایط اضطراری و بلایای امارات در بیانیه‌ای در شبکه ایکس نوشت: «سامانه‌های دفاع هوایی هم اکنون در حال مقابله با تهدید موشکی هستند».

امارات متحده عربی پس از اسرائیل شاهد بیشترین حملات ایران از زمان آغاز عملیات «خشم حماسی» آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی بوده است.

وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که تا روز چهارشنبه، پرتاب ۱۸۹ موشک بالستیک به سمت امارات متحده عربی شناسایی شده است. از این تعداد، ۱۷۵ فروند منهدم شده، ۱۳ فروند در دریا سقوط کرده و یک فروند در خاک این کشور فرود آمده است. از ۹۴۱ پهپاد ایرانی، ۸۷۶ فروند رهگیری شده و ۶۵ فروند در داخل امارات متحده عربی سقوط کرده‌اند.

این وزارتخانه اعلام کرد که هشت موشک کروز نیز شناسایی و منهدم شده است.

وزارت کشور بحرین نیز اعلام کرد یک تأسیسات صنعتی که پالایشگاه نفت در آن واقع شده است، روز پنج‌شنبه هدف حمله قرار گرفت.

بر اساس بیانیهٔ وزارت کشور بحرین، یک تأسیسات در «معامیر» هدف قرار گرفت و مسئولان مربوطه در حال رسیدگی به این حادثه هستند. این وزارتخانه بعد اعلام کرد که آتش‌سوزی در این تأسیسات مهار شده است.

ساعتی پیش از آن نیز وزارت دفاع قطر از ردیابی چند موشک توسط سامانه دفاع موشکی این کشور خبر داد.

همزمان گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای مهیب چند انفجار در دوحه، پایتخت قطر، منتشر شد و به نوشته خبرگزاری فرانسه، ستونی از دود سیاه در آسمان دوحه قابل مشاهده است.

همچنین سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای از شلیک موشک به یک نفتکش در شمال خلیج فارس خبر داد.

سپاه در بیانیه خود این نفتکش را «آمریکایی» خواند و اعلام کرد بامداد امروز نیروی دریایی سپاه آن را هدف قرار داده است.

گزارشی در این زمینه از سوی آمریکا منتشر نشده است، اما پیشتر آژانس امنیت دریایی بریتانیا خبر داده بود یک نفتکش در آب‌های نزدیک کویت، بامداد پنجشنبه شاهد «انفجاری بزرگ» بوده است.

تداوم حملات به ایران

صبح پنجشنبه ۱۴ اسفند گزارش‌هایی از وقوع حملات به نقاطی از ایران از جمله در تهران و البرز منتشر شد. این در حالی است که ارتش اسرائیل شامگاه چهارشنبه موج بزرگی از حملات هوایی علیه زیرساخت‌های حکومتی را در «سراسر تهران» انجام داده بود.

در ادامه و ساعتی پس از آن‌که گزارش‌هایی از حملات به نقطه‌ای در غرب تهران در نزدیک ورزشگاه آزادی منتشر شد، خبرگزاری‌های ایران تصاویری از تخریب سالن ۱۲ هزار نفری مجموعهٔ ورزشی آزادی منتشر کردند.

این خبرگزاری‌ها نوشتند «در حملۀ موشکی صبح امروز آمریکا و اسرائیل به سالن ۱۲ هزار نفری ورزشگاه آزادی تهران، کلیۀ بخش‌های سالن و ساختمان‌های اطراف آن تخریب شد».

سالن ۱۲ هزار نفری آزادی بزرگ‌ترین سالن ورزشی سرپوشیده ایران است که پیش از انقلاب بهمن ۵۷ هم‌زمان با بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ به بهره‌برداری رسید. بخش عمده‌ای از مسابقات فوتسال، والیبال، کشتی، بسکتبال، پاتیناژ، پرش با اسب در این سالن برگزار می‌شد.

این سالن ورزشی در برخی مناسب‌های مذهبی و سیاسی نیز به‌عنوان محل برگزاری مراسم عمومی استفاده می‌شد.

همچنین گزارش‌هایی دربارهٔ حملات هوایی به مجموعهٔ ورزشی بعثت در جنوب تهران منتشر شد و تصاویر بعد از این حمله، خروج نیروهای نظامی و امدادی را از این مجموعه نشان می‌داد.

ویدئویی که حساب کاربری وحید آن‌لاین منتشر کرد، انفجارهای پیاپی بر اثر حملۀ هوایی به منطقه‌ای در آبسرد شهرستان دماوند را نشان می‌داد.

در طول روز تصاویری از دود و انفجار ناشی از حملات هوایی به تهران، خرم‌آباد، کرمانشاه، تبریز، کاشان، پرند، رباط‌کریم، جزیره کیش، شهر قدس و شهرستان ایوان در ایلام منتشر شد.

یک مقام استانداری قم نیز اعلام کرد یک واحد صنعتی در شهرک شکوهیه قم مورد اصابت قرار گرفت.

در شامگاه پنجشنبه نیز ویدئوهایی از انفجارهای بزرگ در شرق تهران منتشر شد. حساب وحید آن‌لاین اعلام کرد که تأسیسات نظامی پارچین در این حملات هدف قرار گرفته است.

آخرین آمار کشته‌شدگان

بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد شمار کشته‌شدگان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران که پیکر آن‌ها تا پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ تشییع شده، به هزار و ۲۳۰ نفر رسیده است.

او آمار تفکیکی از نظامیان و غیرنظامیان کشته‌شده ارائه نکرد.

رئیس سازمان اورژانس کشور هم اعلام کرد شمار مصدومان این حملات در سراسر ایران از شش هزار نفر فراتر رفته است.

به گفته او، ۲۵۰۰ نفر از مجروحان همچنان در بیمارستان‌ها بستری هستند و تاکنون بیش از ۶۰۰ عمل جراحی برای مصدومان انجام شده است.

او همچنین گفت شش پایگاه امدادی و ۱۱ بیمارستان در جریان این حملات هدف قرار گرفته‌اند که در نتیجه آن ۲۷ نفر از کارکنان اورژانس مجروح و یک نفر کشته شده است.

جمعیت هلال احمر ایران نیز اعلام کرد از آغاز جنگ تاکنون ۱۷۴ شهرستان درگیر حملات شده‌اند و هزار و ۳۳۲ حمله در ۶۳۶ نقطه ثبت شده است.

در مقابل، مقام‌های اسرائیلی و کشورهای عربی نیز ایران را متهم می‌کنند که در حملات خود مناطق یا اهداف غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد. ادعاهای طرفین جنگ به طور مستقل قابل تأیید نیست.

قطع اینترنت در ایران از ۱۲۰ ساعت گذشت

ششمین روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در حالی ادامه یافته که قطع اینترنت در ایران همچنان ادامه دارد.

نت‌بلاکس که اختلالات اینترنت در جهان را رصد می‌کند، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که قطع اینترنت در ایران از ۱۲۰ ساعت گذشته است.

در این گزارش آمده که میزان اتصال کاربران به اینترنت در ایران همچنان در حدود یک درصد از سطح عادی باقی‌مانده است.

جمهوری اسلامی ایران بارها به‌دنبال اعتراضات سراسری دسترسی شهروندان به اینترنت را قطع کرده و ارتباطات را به شدت مختل کرده است.

از جمله در پی اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی با هدف سرکوب و جلوگیری از انتشار اخبار، اینترنت بین‌المللی را به صورت تقریباً کامل و سراسری قطع کرد.

این قطعی گسترده که از حدود ۱۸ دی آغاز شد و بیش از ۴۰۰ ساعت به طول انجامید، با اختلال در استارلینک همراه بود و ترافیک شبکه را به نزدیک صفر رساند.