از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تا پایان روز پنجم، ۱۳ اسفند، دستکم یک هزار نفر در ایران و سراسر خاورمیانه کشته شده و پای چندین کشور هم به این درگیریها کشیده شده است.
علاوه بر سه کشور اصلی درگیر در این جنگ که از نهم اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز که میزبان پایگاهها و نیروهای نظامی آمریکا هستند، به همراه لبنان، بهسرعت درگیر این جنگ شدهاند.
جمهوری اسلامی به تلافی حملات مشترک آمریکا و اسرائیل، به اسرائیل موشک پرتاب میکند و بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز به بهانه حضور پایگاههای آمریکایی در این کشورها با موشک یا پهپاد و دستکم در یک مورد با جنگندههایش مورد هدف قرار داده است.
آمار دقیقی از تلفات جنگ تا ششمین روز آن یعنی ۱۴ اسفند در دست نیست، اما بر اساس گزارش رویترز و دیگر منابع فعلاً میتوان اطلاعات زیر را منتشر کرد با این توضیح که رادیو فردا مستقلاً قادر به تأیید جزئیات این آمارها نیست.
ایران
نهادهای حکومتی ایران روز چهارشنبه ۱۳ اسفند آمارهای متفاوتی از کشتهشدگان ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل ارائه دادند.
به گزارش رسانههای ایران، سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت که تا عصر چهارشنبه کشته شدن ۹۴۰ تن به این نهاد اعلام شده و ۱۷۴ شهر درگیر حملات بودهاند.
همزمان بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد تعداد «شهدای تشییعشده» در پی این حملات «۱۰۴۵ نفر» است.
خبرگزاری رویترز نیز همین آمار را به عنوان آمار رسمی جمهوری اسلامی منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش، از این تعداد، ۱۷۵ نفر از دانشآموزان و کارکنان مدرسه شجره طیبه در میناب در استان هرمزگان گزارش شده است؛ مدرسهای دخترانه که در نخستین روز جنگ هدف حمله قرار گرفت.
مشخص نیست که آیا در آمار کلی تلفات که بنیاد شهید گزارش کرده، افراد نظامی و امنیتی حاضر در اهداف آمریکا و اسرائیل نیز لحاظ شدهاند یا خیر.
با این حال ساعتی بعد از گزارش بنیاد شهید، حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت بهداشت با انتشار پستی در شبکه ایکس اعلام کرد تعداد کشتهشدگان تا ساعت پنج بعدازظهر روز چهارشنبه ۹۲۶ نفر است.
او همچنین مجموع مجروحان را شش هزار و ۱۸۶ تن و تعداد آسیبدیدگان بستریشده را دوهزار و ۵۴ نفر اعلام کرد.
آقای کرمانپور خبر داد بیش از ۵۰۰ عمل جراحی از ابتدای عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل در مراکز درمانی ایران انجام شده است.
رئیس مرکز اطلاعرسانی بهداشت گفت که ۸۷ درصد کشتهشدگان مرد و ۱۳ درصد زن بودند و ۱۸۰ تن از کشتهشدگان زیر ۱۸ سال سن داشتهاند.
اسرائیل
گزارشهای رسمی از اسرائیل حاکی از کشتهشدن ۱۰ غیرنظامی در حملات موشکی ایران به این کشور است.
۹ نفر از جانباختگان در حمله موشکی ایران به نزدیکی پناهگاهی در شهر بیت شمش در نزدیکی اورشلیم در نخستین در دومین روز جنگ در دهم اسفند کشته شدند.
ارتش اسرائیل نیز تاکنون گزارشی از تلفات نظامی احتمالی منتشر نکرده است.
لبنان
طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان، ۷۷ نفر در حملات اسرائیل کشته شدهاند.
بحرین
طبق اعلام وزارت کشور بحرین، پس از رهگیری یک موشک و وقوع آتشسوزی در شهر صنعتی سلمان یک نفر کشته شد.
کویت
بر اساس اعلام وزارتخانههای بهداشت و امور خارجه کویت، سه نفر، از جمله دو سرباز کویتی، در حملات ایران به کشور کشته شدند.
عمان
یک نفر پس از اصابت یک پرتابه به نفتکش حامل فرآوردههای نفتی با پرچم جزایر مارشال در نزدیکی سواحل مسقط کشته شد.
امارات متحده عربی
طبق اعلام وزارت دفاع امارات، سه نفر کشته شدهاند.
نیروهای نظامی آمریکا
به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، شش نظامی آمریکایی در حملهای به یک تأسیسات در کویت کشته شدند.
سوریه
خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد چهار نفر روز شنبه نهم اسفند در پی اصابت یک موشک ایرانی به ساختمانی در شهر جنوبی سویدا کشته شدند.
عراق
بر اساس آمار ثبتشده در مراکز درمانی و اعلام مقامات بهداشتی عراق، دستکم ۱۳ نفر در این کشور در جریان جنگ میان آمریکا و اسرائیل و ایران کشته شدهاند؛ از جمله ۱۱ نیروی شبهنظامی، یک سرباز ارتش و یک غیرنظامی.
گسترش حملات ایران به کشورهای خلیج فارس و نیز هدف قرارگرفتن مناطقی در ترکیه و جمهوری آذربایجان از تازهترین تحولات جنگ در روز ششم گزارش میشود. وزارت خارجه آذربایجان اعلام کرد دو نفر در پی سقوط و انفجار دو پهپاد در نخجوان زخمی شدند.
علاوه بر آمریکا، شماری از دیگر کشورهای غربی هچون بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز اعلام کردهاند که برای حمایت از متحدان خود در خاورمیانه، کمکهای نظامی ارسال میکنند.
سخنگوی پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، هم شلیک موشک بالستیک ایرانی به سمت ترکیه را محکوم کرد. آلیسون هارت اعلام کرد که «همزمان با ادامۀ حملات بیرویۀ ایران به گوشهوکنار منطقه، ناتو با قدرت در کنار همۀ متحدانش، از جمله ترکیه میایستد».