مشاهده پهپاد بر فراز چهار فرودگاه دیگر دانمارک؛ یک فرودگاه ساعاتی بسته شد

در حالی که هنوز معمای پرواز پهپاد بر فراز فرودگاه کپنهاگ، پایتخت دانمارک، حل نشده، در آسمان چهار فرودگاه دیگر نیز پهپاد مشاهده شده و یک فرودگاه چند ساعتی مجبور به تعطیلی شد.

این دومین بار در هفته جاری است که حضور پهپادهای بدون مجوز در آسمان دانمارک فرودگاهی را به تعطیلی می‌کشاند.

در پی مشاهده دو یا سه فروند پهپاد بزرگ در آسمان دانمارک که دوشنبه شب، ۳۱ شهریور، رخ داد، این کشور این رخداد را «حمله به زیربناهای خود» نامید و نخست‌وزیر دانمارک گفت این احتمال را رد نمی‌کند که روسیه پشت پرده آن باشد.

همزمان نروژ نیز اعلام کرد بسته شدن چند ساعته یک فرودگاه در این کشور در دوشنبه‌شب به دلیل مشاهده پهپادها در حریم هوایی این کشور بوده است.

هر دو کشور عضو ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی، هستند.

پلیس دانمارک روز پنج‌شنبه، سوم مهرماه، اعلام کرد که پهپادها بر فراز چهار فرودگاه دیگر دیده شده و یک فرودگاه را برای ساعاتی تعطیل کرده‌اند.

با این حال مقام پلیس اعلام کرد که امکان هدف قرار دادن این پهپادها وجود نداشته است.

پرواز پهپادهای بدون مجوز این بار فرودگاه آلبورگ در شمال دانمارک را برای ساعاتی تعطیل کرده که پس از کپنهاگ یکی از بزرگ‌ترین فرودگاه‌های دانمارک به حساب می‌آید.

از این فرودگاه به عنوان پایگاه نظامی هم استفاده می‌شود.

مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، روز سه‌شنبه، اول مهر، در مورد رخنه پهپادهای بزرگ به حریم هوایی دانمارک گفته بود که این جدی‌ترین حمله تاکنون به زیربناهای حیاتی کشورش بوده است.

خانم فردریکسن در پاسخ به این پرسش که آیا روسیه را عامل این رویداد می‌داند با احتیاط سخن گفت، اما افزود نمی‌تواند این احتمال را رد کند که روسیه در این کار دخیل نبوده است.

در پی افزایش رویدادهای مشابه در اروپای شرقی و در اسکاندیناوی، متحدان آمریکا در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفتند در حال بررسی واکنش شدیدتر به تجاوزاتی هستند که ممکن است روسیه عامل آن باشد.

پتر پاول، رئیس‌جمهور چک، یکشنبه این هفته تأکید کرده بود که باید به این تحرکات واکنش نشان داد، حتی با ساقط کردن جنگنده‌های روسیه.