تروئیکای اروپایی: مسیر دیپلماتیک و مذاکرات با ایران را ادامه خواهیم داد

آلمان، فرانسه و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که به‌رغم اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، «مسیر دیپلماتیک و مذاکرات» را با تهران دنبال خواهند کرد.

در این بیانیه که وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه هفتم مهر منتشر کرد، آمده است: «بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به معنای پایان دیپلماسی نیست. ما از ایران می‌خواهیم که از هرگونه اقدام تنش‌زا خودداری کند و به تعهدات قانونی الزام‌آور خود در مورد پادمان‌ها پایبند باشد».

این سه کشور می‌گویند در ژوئیه ۲۰۲۵، پیشنهاد تمدید محدود و یک‌باره بازگشت تحریم‌ها را به تهران دادند، مشروط بر این‌که ایران موافقت کند مذاکرات مستقیم و بدون قید و شرط با ایالات متحده را از سر بگیرد، به رعایت تعهدات پادمانی الزام‌آور قانونی خود بازگردد و به ذخایر اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالای خود رسیدگی کند.

به گفته آن‌ها، «این اقدامات، منصفانه و قابل دستیابی بودند» اما «ایران با این پیشنهاد به طور جدی همکاری نکرد».

آلمان، فرانسه و بریتانیا ششم شهریور امسال با اشاره به آنچه که «تشدید مداوم فعالیت‌های هسته‌ای ایران» خواندند، روند اجرایی شدن سازوکار «ماشه» برای بازگرداندن همه تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران را آغاز کردند.

این فرآیند ۳۰ روزه سرانجام بدون دستیابی به راه‌حلی در مورد خواسته‌های سه کشور اروپایی، منجر به بازگشت تحریم‌های ایران در روز پنجم مهرماه شد.

تروئیکای اروپایی در بیانیهٔ خود تصریح کرده است که «متأسفانه، ایران به‌رغم مذاکرات گسترده، از جمله در طول هفته گذشته در سازمان ملل، اقدامات لازم را برای رسیدگی به نگرانی‌های ما و همچنین درخواست‌های ما برای تمدید مهلت انجام نداد».

آن‌ها افزوده‌اند: «به طور خاص، ایران به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی مجدد به تأسیسات هسته‌ای خود را نداده و گزارشی در مورد ذخایر اورانیوم غنی‌شدهٔ با خلوص بالای خود تهیه نکرده است تا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کند».

فرانسه، آلمان و بریتانیا با اشاره به بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، از همه کشورهای عضو این سازمان خواسته‌اند «این تحریم‌ها را اجرا کنند».

تروئیکای اروپایی افزوده که به همکاری با همه طرف‌ها برای دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک جدید ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.