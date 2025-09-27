مسکو به طرح «دیوار پهپادی» اروپا واکنش نشان داد؛ کپنهاگ بار دیگر هدف حملات مشکوک

در پی افزایش موارد پرواز پهپادهای ناشناس بر فراز چند کشور اروپایی، بهویژه دانمارک، تنشها میان اتحادیه اروپا و روسیه شدت گرفته است.
وزارت خارجه روسیه روز شنبه، پنجم مهر، برنامه اتحادیه اروپا برای ایجاد «دیوار پهپادی» را محکوم کرد و آن را از جمله «بازیهای سیاسی نخبگان حاکم» خواند. به گفته مسکو، چنین اقداماتی تنها به افزایش تنشهای نظامی و سیاسی در قاره منجر میشود.
یک روز پیشتر وزیران دفاع ده کشور عضو اتحادیه اروپا توافق کرده بودند که مقابله هماهنگ با تهدید پهپادها را در اولویت قرار دهند؛ تصمیمی که پس از نقض مکرر حریم هوایی توسط پهپادهای منتسب به روسیه گرفته شد.
در همین حال، ارتش دانمارک روز شنبه اعلام کرد شب گذشته پهپادهایی ناشناس بر فراز چند پایگاه نظامی از جمله پایگاه کاروپ، بزرگترین پایگاه این کشور که همه بالگردهای ارتش، سامانه نظارت هوایی و مدرسه پرواز را در خود جای داده، مشاهده شده است.
پلیس دانمارک این پروازها را بخشی از «حملات ترکیبی» دانست و مته فردریکسن، نخست وزیر این کشور، نیز انگشت اتهام را بهسوی روسیه گرفت.
طی هفتههای اخیر فرودگاههای کپنهاگ، آلبورگ و بیلوند در دانمارک و اسلو در نروژ بارها بهدلیل مشاهده پهپادهایی ناشناس تعطیل شدند و گزارشهایی از پرواز پهپادها در آسمان لهستان، رومانی و استونی نیز منتشر شده است.
کمیسر دفاع اتحادیه اروپا، آندریوس کوبیلیوس، روز جمعه در نشست ویدئویی اضطراری با حضور کشورهای اروپای شرقی و اوکراین تأکید کرد که اروپا باید «با سرعت» از تجربه اوکراین در مقابله با پهپادها بیاموزد و یک سامانه دفاعی مشترک شامل رادارها، اخلالگرها و تیمهای واکنش سریع ایجاد کند.
مقامهای غربی این رویدادها را بخشی از جنگ ترکیبی روسیه توصیف میکنند که با پهپادهای ارزانقیمت، هزینههای سنگینی بر دفاع اروپا تحمیل کرده و آسیبپذیریهای امنیتی آن را میآزماید، بدون آنکه وارد درگیری مستقیم شود.
در مقابل مسکو هرگونه دخالت را رد کرده و سفارتش در کپنهاگ این اتهامات را «صحنهسازی» نامیده است.
نشست سران اتحادیه اروپا هفته آینده در کپنهاگ برگزار خواهد شد و دانمارک اعلام کرده برای تأمین امنیت این نشست از فناوری ضدپهپادی سوئد استفاده خواهد کرد.