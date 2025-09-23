دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز سهشنبه اول مهر در ابتدای دیدار با همتای اوکراینی خود گفت کشورهای عضو ناتو باید هواپیماهای روسی را در صورت ورود به حریم هوایی این ائتلاف سرنگون کنند.
این دیدار در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، خواستار افزایش فشارها بر مسکو برای پایان جنگ علیه اوکراین است.
آقای ترامپ در پاسخ به خبرنگارانی که از او درباره حمایت از سرنگونی هواپیماهای روسیه در صورت ورود به حریم هوایی ناتو پرسیدند، گفت: «بله، موافقم.» او افزود میزان دخالت مستقیم ایالات متحده در چنین اقدامی به شرایط بستگی خواهد داشت.
اظهارات او پس از سلسله ورودهای اخیر جنگندهها و پهپادهای روسی به حریم هوایی کشورهای عضو ناتو از جمله لهستان و استونی مطرح شده است.
این در حالی است که پس از مشاهده دو یا سه فروند پهپاد بزرگ در آسمان دانمارک که این کشور آن را «حمله به زیربناهای خود» نامید، نخستوزیر دانمارک گفت این احتمال را رد نمیکند که روسیه پشت پرده این رویداد باشد.
همزمان، نروژ نیز اعلام کرد بسته شدن چند ساعته فرودگاه این کشور در دوشنبهشب به دلیل مشاهده پهپادها در حریم هوایی این کشور بوده است.
پتر پاول، رئیسجمهور جمهوری چک و مقام پیشین ارشد ناتو، گفته است در صورت نیاز باید حتی به هواپیماهای روسی شلیک کرد.
رئیسجمهور آمریکا بعد از دیدار با آقای زلنسکی با تغییر موضع درباره جنگ اوکراین گفت که باور دارد کییف میتواند تمام سرزمینهایی را که روسیه از زمان آغاز تهاجم تصرف کرده بازپس گیرد.
دونالد ترامپ این اظهارات را در پیامی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، منتشر کرد. او پیشتر گفته بود برای پایان جنگ، هم اوکراین و هم مسکو باید از بخشی از سرزمینهایشان چشمپوشی کنند.
آقای ترامپ در پیام خود نوشت: «با زمان، صبر، و حمایت مالی اروپا و بهویژه ناتو، بازگشت به مرزهای اولیهای که این جنگ از آنجا آغاز شد، کاملاً محتمل است.»
ولودیمیر زلنسکی در ماههای اخیر فشار زیادی بر ترامپ وارد کرده تا حمایت بیشتری از تلاشهای جنگی کییف نشان دهد، از جمله از طریق اعمال تحریمهای شدیدتر علیه روسیه.
رئیسجمهور ایالات متحده در پیام خود از روسیه نیز انتقاد کرد و گفت این کشور «بیهدف» در جنگی میجنگد که یک «قدرت نظامی واقعی» در کمتر از یک هفته آن را میبرد.
با این حال، او تاکنون تحریمهای شدیدتری علیه مسکو اعمال نکرده و او و دستیارانش پیشتر اشاره کردهاند که اوکراین باید هم کریمه و هم بخشهایی از شرق کشور را برای پایان دادن به مرگبارترین جنگ در اروپا در ۸۰ سال گذشته به روسیه واگذار کند.
اما در پیام روز سهشنبه، دونالد ترامپ به اقداماتی سختگیرانهتر نیز اشاره کرد و نوشت: «پوتین و روسیه با مشکلات اقتصادی بزرگی روبهرو هستند و اکنون زمان عمل اوکراین است.»
او همچنین افزود ایالات متحده همچنان به تأمین سلاح برای متحدان خود ادامه خواهد داد «تا ناتو بتواند هر کاری که میخواهد با آنها انجام دهد.»
رئیسجمهور آمریکا ساعتی پیشتر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از متحدان اروپایی خواست فوراً خرید نفت از روسیه را متوقف کنند و چین و هند را متهم کرد که با خریدهایشان، جنگ مسکو علیه اوکراین را تأمین مالی میکنند.
او همچنین گفت که میتواند برای توقف جنگ علیه روسیه تحریمهایی اعمال کند، اما بدون اقدامات مشابه از سوی اروپا، «همه ما داریم وقت زیادی را تلف میکنیم.»
آقای ترامپ یک هفته پیشتر نیز گفته بود که به باور او جنگ روسیه و اوکراین در صورتی پایان خواهد یافت که همه کشورهای عضو ناتو خرید نفت از روسیه را متوقف کنند و بر چین، به دلیل خرید نفت روسیه، تعرفههایی بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد اعمال شود.