ترامپ از اعضای ناتو خواست از روسیه نفت نخرند و بر چین تعرفه وضع کنند

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، می‌گوید به باور او جنگ روسیه و اوکراین در صورتی پایان خواهد یافت که همه کشورهای عضو ناتو خرید نفت از روسیه را متوقف کنند و بر چین، به دلیل خرید نفت روسیه، تعرفه‌هایی بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد اعمال شود.

او روز شنبه ۲۲ شهریور در «تروث سوشال»، شبکه اجتماعی خود، نوشت که تعهد ناتو به پیروزی در جنگ «بسیار کمتر از ۱۰۰ درصد» بوده و خرید نفت روسیه توسط برخی اعضای این اتحاد «شوک‌آور» است.

آقای ترامپ خطاب به اعضای پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، گفت: «این موضوع قدرت چانه‌زنی و موضع مذاکراتی شما در برابر روسیه را به‌شدت تضعیف می‌کند.»

طبق گزارش مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک، از سال ۲۰۲۳ تا به حال ترکیه، یکی از اعضای ناتو، پس از چین و هند، سومین خریدار بزرگ نفت روسیه بوده است. مجارستان و اسلواکی به عنوان دیگر اعضای ائتلاف ۳۲ عضوی ناتو نیز همچنان در خرید نفت روسیه دخیل هستند.

این موضع‌گیری رئیس‌جمهور ایالات متحده تنها یک روز پس از آن منتشر شد که ناتو عملیات نظامی جدید خود موسوم به «نگاهبان شرق» را برای تقویت و حفاظت از جناح شرقی این ائتلاف در واکنش به نفوذ پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان در این هفته آغاز کرد.

پس از ورود چندین پهپاد روسی به حریم هوایی لهستان، دیگر عضو ناتو، ورشو اعلام کرد این پهپادها را سرنگون کرده است. دونالد ترامپ درباره این حادثه و انگیزه‌های روسیه گفت این موضوع «می‌توانست یک اشتباه باشد.»

رئیس‌جمهور ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد که آماده است تحریم‌های «بزرگ» علیه نفت روسیه اعمال کند، مشروط بر اینکه اعضای ناتو نیز همین کار را انجام دهند.

او در این باره نوشت: «من آماده‌ام تحریم‌های بزرگی علیه روسیه اعمال کنم، زمانی که همه کشورهای ناتو با انجام همین کار موافقت کرده و آن را آغاز کنند، و زمانی که همه کشورهای ناتو خرید نفت از روسیه را متوقف کنند.»

این در حالی است که کنگره آمریکا در تلاش است دونالد ترامپ را برای حمایت از لایحه‌ای که تحریم‌ها را سخت‌تر می‌کند، تحت فشار بگذارد. ماه گذشته آقای ترامپ میزبان همتای روسی خود در آلاسکا برای گفت‌وگوهایی بود که پیشرفت چندانی در جهت صلح در اوکراین به همراه نداشت.

دونالد ترامپ همچنین گفت که ممنوعیت خرید نفت روسیه توسط ناتو همراه با تعرفه‌ها بر چین «همچنین کمک بزرگی در پایان دادن به این جنگ مرگبار، اما مسخره خواهد بود.»

رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرد که کشورهای عضو ناتو باید تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی را بر چین اعمال کنند و در صورتی که جنگی که با تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ آغاز شده به پایان برسد، آنها را لغو کنند.

او نوشت که چین به‌شدت روسیه را کنترل می‌کند و حتی آن را در «چنگال» خود گرفته و افزود که تعرفه‌های سنگین «این چنگال را خواهد شکست.»

آقای ترامپ روز ۱۴ شهریور هشدار داده بود که به نظر می‌رسد هند و روسیه پس از دیدار رهبرانشان با شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین در سازمان همکاری شانگهای به دامان این کشور افتاده‌اند و از دهلی نو و مسکو در حالی که پکن نظم نوین جهانی را پیش می‌برد، ابراز نارضایتی کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر بر کالاهای وارداتی از هند به دلیل خرید محصولات انرژی روسیه، مالیات ۲۵ درصدی وضع کرده است.