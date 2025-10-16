نگهبان سفارت آمریکا در نروژ به «جاسوسی» برای ایران و روسیه محکوم شد

دادگاهی در نروژ یک نگهبان سابق سفارت آمریکا در اسلو را به اتهام «جاسوسی» برای روسیه و ایران به سه سال و هفت ماه زندان محکوم کرد.
خبرگزاری فرانسه نوشته این مرد ۲۸ ساله نروژی بهدلیل ارائه نقشههای طبقات، اطلاعات شخصی کارکنان سفارت و خانوادههایشان، و اطلاعات مربوط به فعالیتهای سفارت آمریکا به ایران و روسیه، بین ماههای مارس تا نوامبر ۲۰۲۴ مجرم شناخته شد.
گزارشها حاکی است که این مرد که آذرماه ۱۴۰۳ بازداشت شده بود، به انجام این اقدامات، اعتراف کرده، اما دلیل اقداماتش را اعتراض به حمایت آمریکا از «تهاجم اسرائیل به غزه» عنوان کرده است.
او در عین حال با رد اتهام «جاسوسی»، استدلال کرده اطلاعاتی که منتقل کرده، «محرمانه» نبوده است.
دادگاه روز چهارشنبه، ۲۳ مهر حکم داد که این مرد بهخاطر این اقدامات، ۱۰ هزار یورو از نهادهای امنیتی روسیه و ۰.۱۷ بیتکوین، معادل تقریباً ۱۶ هزار یورو، از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است.
در حکمی که روز پنجشنبه علنی شد، دادگاه اسلو اعلام کرد که اطلاعات ارائهشده «از نوعی بود که میتوانست برای اقدامات مستقیم و حملات فیزیکی علیه افراد مرتبط استفاده شود.»
دادگاه خاطرنشان کرد: «متهم میدانست که افشای این اطلاعات میتواند به منافع امنیتی ایالات متحده آسیب برساند.»
این مرد، اسامی، آدرسها، شماره تلفنها و شماره پلاک خودروهای دیپلماتها و کارکنان سفارت، و همچنین همسران و فرزندان آنها را در نروژ، صربستان یا ترکیه، به مقامات روسیه و یا ایران ارائه کرده بود.
این مرد جوان همچنین نقشههای سفارت، روالهای امنیتی، و فهرستی از خدمات پستی مورد استفاده توسط نهادهای امنیتی نروژ را به این دو کشور ارسال کرده بود.
دادستان برای این جرم، که در نروژ میتواند تا ۲۱ سال زندان بهدنبال داشته باشد، درخواست شش سال و چهار ماه زندان کرده بود.
سرویسهای اطلاعاتی نروژ بهطور منظم روسیه -که با این عضو ناتو در منطقه قطب شمال مرز مشترک دارد- همراه با ایران و چین را بهعنوان کشورهای اصلی که عملیات جاسوسی در نروژ انجام میدهند، شناسایی کردهاند.