فیلم «پدر مادر خواهر برادر» ساخته جیم جارموش، فیلمساز صاحب‌سبک آمریکایی، که روایتی آرام و طنزآمیز از روابط خانوادگی است، شامگاه شنبه ۱۵ شهریور جایزه شیر طلایی هشتاد و دومین دوره جشنواره فیلم ونیز را به دست آورد.

این فیلم دربارهٔ روابط فرزندان بالغ با یکدیگر و با والدین‌شان است و آدام درایور، ویکی کریپس و کیت بلانشت در آن نقش‌آفرینی کرده‌اند.

به گزارش اسوشیتدپرس، این انتخاب غیرمنتظره باعث شگفتی شد و بر برخی از فیلم‌های پر سروصدای جشنواره غلبه کرد، از جمله «صدای هند رجب» که برنده جایزه دوم شد، و «هیچ انتخاب دیگری نیست» ساخته پارک چانووک که دست خالی ماند.

جارموش هنگام دریافت جایزه گفت: «ما فیلمسازان با انگیزه رقابت فیلم نمی‌سازیم. اما واقعاً از این افتخار غیرمنتظره قدردانی می‌کنم.»

او از جشنواره برای «قدردانی از فیلم آرام» خود تشکر کرد و افزود که خود را به آکیرا کوروساوا، کارگردان صاحب‌نام و فقید ژاپنی، نزدیک می‌داند که زمانی در مراسم اسکار و در سن بالا گفته بود نگران است هنوز نداند چه می‌کند.

جارموش گفت: «من هر بار در حال یادگرفتن هستم.»

در مراسم اختتامیه همچنین فیلم مستند-داستانی «صدای هند رجب» ساخته کوثر بن هنیه دربارهٔ تلاش برای نجات یک دختر شش ساله هنگام یک تماس تلفنی همراه با صدای گلوله‌ها در غزه در ژانویه ۲۰۲۴، برنده شیر نقره‌ای به عنوان جایزه دوم شد. این فیلم از صدای واقعی تماس او با جمعیت هلال‌احمر فلسطین استفاده کرده است.

این فیلم دیرتر در جشنواره به نمایش درآمد، اما تأثیر آن کم نشد. پس از نخستین نمایش، تماشاگران ۲۲ دقیقه ایستاده برایش دست زدند.

خانم بن هنیه در سخنان خود خواستار پایان دادن به «این وضعیت غیرقابل تحمل» در نوار غزه شد و گفت: «دیگر بس است.»

فیلم «باشو غریبه کوچک» ساخته بهرام بیضایی که ۴۰ سال پس از ساخت در بخش کلاسیک‌های ونیز به نمایش درآمده بود، جایزه بهترین فیلم ترمیم شده را گرفت. محمد رسول‌اف، کارگردان ایرانی برنده جایزه نخل طلای کن، در غیاب آقای بیضایی این جایزه را دریافت کرد.

سایر برندگان جشنواره ونیز

هیئت داوران جشنواره ونیز به ریاست الکساندر پین، کارگردان آمریکایی، جایزه بهترین بازیگر زن را به شین ژی‌لی بازیگر چینی برای نقش‌آفرینی در فیلم «خورشید بر همه ما طلوع می‌کند» ساخته کای شانگ‌جون، که دربارهٔ یک مثلث عشقی در دنیای کارگاه‌های کار سخت در گوانگژو است، اهدا کرد.

تونی سرویلو، بازیگر باسابقه ایتالیایی، نیز برای ایفای نقش رئیس‌جمهوری در پایان دوران مسئولیتش در فیلم «لا گراتسیا» ساخته پائولو سورنتینو، جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد.

جایزه بهترین کارگردان به بنی سفدی برای فیلم زندگینامه‌ای «ماشین خردکن» دربارهٔ مارک کِر، مبارز ورزش‌های رزمی ترکیبی، تعلق گرفت؛ فیلمی که بازی دواین جانسون در آن تحسین شده و شایعاتی درباره شانس او برای کسب جایزه اسکار را برانگیخته است.

سفدی هنگام دریافت جایزه گفت: «هرگز فکر نمی‌کردم روزی اینجا باشم. بودن در کنار غول‌های گذشته و بزرگان امسال، واقعاً ذهنم را متحیر می‌کند.»

او همچنین از سوژه فیلمش، مارک کِر، و بازیگرانش امیلی بلانت و دواین جانسون قدردانی کرد و خطاب به جانسون گفت: «تو واقعاً بدون تور ایمنی بازی کردی و ما با هم از یک صخره پریدیم.»

جایزه بهترین فیلمنامه به والری دونزلی و ژیل مارشان برای فیلم فرانسوی «مشغول کار» اهدا شد؛ درامی دربارهٔ یک عکاس موفق که همه چیز را رها می‌کند تا به نوشتن بپردازد و در نهایت به فقر کشیده می‌شود.

جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم‌ساز ایتالیایی جیانفرانکو رُزی برای مستند شاعرانه «زیر ابرها» (Below the Clouds) دربارهٔ ناپل تعلق گرفت.

در مراسم اختتامیه ونیز همچنین به جورجو آرمانی، طراح مد مشهور ایتالیایی، که روز پنج‌شنبه درگذشت، ادای احترام شد و حاضران با ایستاده تشویق کردن یاد او را گرامی داشتند. برند «آرمانی بیوتی» سال‌هاست که از حامیان اصلی جشنواره به‌شمار می‌رود.

کارلو راتی، معمار ایتالیایی، در این مراسم گفت: «جورجو آرمانی، سپاسگزاریم که به ما آموختی خلاقیت در جایی زنده است که رشته‌ها به هم می‌رسند؛ مد، سینما، هنر، مواد نو، معماری. درست همان‌گونه که هر روز در جشنواره ونیز رخ می‌دهد.»

جشنواره ونیز که قدیمی‌ترین رویداد سینمایی جهان به شمار می‌رود، امسال از پنجم شهریور آغاز به کار کرده بود.