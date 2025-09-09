در هفته اخیر، مطبوعات و رسانه‌های اسرائیل درگیر بازتاب رویدادهای امنیتی داخلی بودند؛ از جمله حمله مسلحانه فلسطینیان در اورشلیم/بیت‌المقدس که شش غیرنظامی اسرائیلی را به کشتن داد، و نیز ارزیابی پیامدهای بحران غزه همزمان با گسترش عملیات ارتش در این باریکه و درگیری‌های بیشتر در کرانه باختری.

در کنار این مسائل، آن‌ها به موضوعات دیگری هم پرداختند: رویکرد اسرائیل در قبال ایران پس از جنگ ۱۲روزه، تلاش ارتش برای تقویت توان نظامی داخلی و کاهش وابستگی به سلاح‌های خارجی، بررسی پنج‌ساله شدن پیمان‌های صلح ابراهیم و همچنین تکاپوی سیاستمداران برای کنار زدن بنیامین نتانیاهو از رهبری.

جمهوری اسلامی ترمیمی انجام نداده؛ «محرک تکرار حملات در ایران نخواهیم بود»

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، این هفته گفت کشورش آغازگر دور تازه‌ای از حملات به ایران نخواهد بود و هر اقدام احتمالی تنها واکنشی به رفتار تهران است. او به ایران هشدار داد «خرد به خرج دهد».

سرتیپ ییسرائل شومر، رئیس بخش عملیات در ستاد کل ارتش اسرائیل، نیز این هفته در گفت‌وگو با رادیوی ارتش که در روزنامه معاریو نیز بازتاب یافت، تأکید کرد که اسرائیل قصدی برای تکرار جنگ با ایران ندارد، مگر آنکه «خطوط قرمز» این کشور نقض شود.

او گفت دو ماه و نیم پس از عملیات اخیر، ایران هنوز نتوانسته توان نظامی آسیب‌دیده خود را بازسازی کند. او تأکید کرد که جمهوری اسلامی هنوز اقدام قابل توجهی برای ترمیم قابلیت‌های آسیب‌دیده خود انجام نداده است.

شومر افزود ارتش برای حملات احتمالی علیه حوثی‌ها آماده است و همزمان تلاش می‌کند از درگیری مستقیم با ترکیه پرهیز کند. او حزب‌الله را هم «مهارشده» توصیف کرد.

در همین حال، امیر برشالوم، مفسر نظامی اسرائیلی، نوشت ایران پس از جنگ اخیر میان رویارویی بیشتر و آشتی با غرب مردد است؛ «مثل رقص تانگو، یک گام به جلو، دو گام به عقب». او با اشاره به بحران اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی و ناتوانی دولت مسعود پزشکیان در تأمین نیازهای اساسی مردم، گفت اختلافات میان محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان آشکارتر شده است.

به نوشته برشالوم، بی‌ارزش‌تر شدن پول ایران همراه با معضلات اقتصادی، ناتوانی دولت مسعود پزشکیان در تأمین اساسی‌ترین نیازهای مردم و نگرانی از عواقب آن، موجب درگیری بیشتری میان محافظه‌کاران و گروه موسوم به اصلاح‌طلبان شده و پزشکیان را وادار کرد که پس از بازگشت از اجلاس سران در چین، سریعاً زبان به تهدید برای کاهش بودجه نهادهای کارآمد دولتی بگشاید.

برشالوم معتقد است پزشکیان، با وجود نزدیکی به رهبری، رفته‌رفته شبیه حسن روحانی عمل می‌کند. به نوشته او، این کشمکش‌های داخلی تعیین خواهد کرد که آیا جمهوری اسلامی خواهد توانست از بحران عبور کند یا به سوی فروپاشی اقتصادی و حتی سیاسی پیش می‌رود.

امیر برشالوم، مفسر نظامی مجرب اسرائیلی که برنامه‌های رادیویی در امور نظامی و امنیتی در رادیوی ارتش اسرائیل نیز دارد، این مطالب را این هفته در مقاله‌ای در سایت اسرائیلی «زمان اسرائیل» نوشت.

«سازمان ملی تسلیحات» برای کاهش وابستگی تسلیحاتی حتی به آمریکا

اسرائیل در بحبوحه جنگ‌های هم‌زمان و محدودیت صادرات سلاح از سوی چند کشور اروپایی، تصمیم به تأسیس «سازمان ملی تسلیحات» گرفته است. هدف این نهاد، کاهش وابستگی به تأمین خارجی حتی از آمریکا و اتکا به صنایع داخلی است. سرلشکر امیر برعام ریاست آن را بر عهده خواهد داشت. این اداره مأموریت دارد ارتش و دستگاه‌های امنیتی را در برابر تهدید تحریم‌های تسلیحاتی محافظت کند.

این مطلب را کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل در روزهای اخیر گزارش داد.

در دوره اخیر کشورهایی مانند اسپانیا، آلمان، بلژیک، کانادا، بریتانیا و اسلووانی صادرات تسلیحات به اسرائیل را قطع یا محدود کرده‌اند.

پنج‌ساله شدن پیمان‌های ابراهیم

در پنجمین سال توافق‌های صلح اسرائیل با چهار کشور عربی، اندیشکده میتویم و کارشناسان اسرائیلی بر پایداری این پیمان‌ها تأکید کرده‌اند؛ هرچند عادی‌سازی روابط همچنان سطحی و شکننده است. هیچ‌یک از این کشورها در جنگ غزه روابط خود را قطع نکردند و حتی همکاری امنیتی ادامه یافت. امارات با بیشترین کمک بشردوستانه، تلاش کرده وجهه خود را بهبود دهد. کارشناسان هشدار داده‌اند ادامه جنگ یا طرح‌هایی مانند الحاق کرانه باختری می‌تواند پیمان‌ها را تهدید کند. ایال زیسر این توافق‌ها را «نقطه عطف تاریخی» می‌داند که جایگاه اسرائیل در جهان عرب را تغییر داده است.

«مانکن موساد»؛ نخست‌وزیر بعدی؟

یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد، که از او به دلیل چهره و ظاهرش به عنوان «مانکن موساد» نیز در مطبوعات این کشور یاد می‌شد، این روزها ضمن تأکید بر این‌که هنوز برای ورود به دنیای سیاست «تصمیم نهایی نگرفته»، کارزار رسانه‌ای خود را برای تقویت جایگاهش تشدید کرده و خویش را به عنوان تنها فردی که ممکن است بتواند پست رهبری اسرائیل را بدست گیرد، به تصویر می‌کشد.

یوسی کوهن این هفته به شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل امکان داد گزارش مشروحی از زندگی او و همسر و خانواده‌اش تهیه کنند که در آن، ضمن ردو بدل کردن بوسه با همسرش که برای نخستین بار در برابر دوربین‌ها ظاهر شده بود، تکرار کرد که خود را شایسته رهبری کشورش می‌داند.

او از نتانیاهو دفاع کرده و فرماندهان ارتش را به احتیاط بیش از حد در برابر ایران متهم می‌کند. با این حال، به نوشته روزنامه معاریو، منتقدان او را فردی متکبر و بی‌تجربه سیاسی می‌دانند. رسانه‌ها نوشته‌اند کوهن به حمایت میلیاردرها و روابط عمومی گسترده تکیه دارد.

همزمان، نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین، نیز با دیدار با رهبران مخالف در تلاش برای بازگشت به قدرت است و بر نقش دولت مشترکش با یائیر لاپید در طراحی حملات علیه ایران تأکید می‌کند.