عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پاسخ به پرسش یک خبرنگار خارجی اعلام کرد که در پی حمله آمریکا به تأسیسات اتمی، «در حال حاضر [در کشور] غنیسازی انجام نمیشود».
او که روز یکشنبه، ۲۵ آبان، در حاشیه یک کنفرانس بینالمللی در تهران با خبرنگاران سخن میگفت تأکید کرد: «در حال حاضر غنیسازی انجام نمیشود، زیرا تأسیسات غنیسازی مورد حمله قرار گرفتهاند.»
عراقچی در ادامه تأکید کرد: «هیچ گونه تأسیسات غنیسازی اعلامنشدهای در ایران وجود ندارد. تمامی تأسیسات ما تحت پادمان و نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دارند.»
اظهار نظر این مقام جمهوری اسلامی واکنشی است به انتشار گزارشی در رسانههای آمریکا از جمله دو روزنامه نیویورک تایمز و واشینگتن پست که نوشته بودند ایران اخیرا بر سرعت ساخت یک سایت اتمی دیگر افزوده است.
به نوشته این رسانهها، این سایت هستهای زیرزمینی و محرمانه در مکانی به نام کوه کلنگ در نزدیکی نطنز قرار دارد.
آن طور که جوزف راجرز، معاون برنامهٔ اشاعهٔ هستهای در مرکز مطالعات استراتژیک و بینالملل در واشینگتن، به رادیوفردا گفته است، بررسی تصاویر ماهوارهای حکایت از سرعت گرفتن ساخت و ساز در جنوب نطنز دارد.
راجرز گفت: «... پس از حملات ژوئن، ساختوساز در این تأسیسات که کوهِ کلنگ نام دارد، به صورت جدی افزایش یافته است. ساختوساز در کوه کلنگ در سال ۲۰۲۰ پس از خرابکاری در نطنز، جایی که تأسیسات مونتاژ سانتریفوژ بود ، آغاز شد.»
در آخرین روزهای جنگ ۱۲ روزه که با حملات غافلگیرکننده اسرائیل در روز ۲۳ خرداد گذشته به تهران آغاز شد، ارتش آمریکا نیز با دستور دونالد ترامپ سه سایت هستهای در نطنز و فردو و اصفهان را هدف حملات سخت خود قرار داد.
ترامپ گفته است که این سه سایت در حملات آمریکا کاملا نابود شده، و مقامات ایران هم اذعان کردهاند که میزان خسارت چه در تهران به دانشمندان هستهای و چه در این سه سایت بسیار بالا بوده است.
در همین زمینه کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت خارجه ایران، نیز روز یکشنبه در کنفرانس تهران ادعا کرده است: «امکان دسترسی آنها به تاسیسات بمباران شده وجود ندارد، چون خودمان نیز دسترسی نداریم و به دلایل امنیتی و خطراتی که در این زمینه وجود دارد این اجازه داده نشده است.»
او نیز همچون عراقچی تأکید کرده است: «ما در این برهه با توجه به حملات صورت گرفته غنیسازی نداریم.»
غریبآبادی در ادامه با بدبینی دلیل «اصرار» برخی از کشورهای غربی برای بازدید از مراکز هستهای بمباران شده ایران را چنین توضیح داده است: «به نظر میرسد که یکی از اهداف اصلی آنها برای این بازدید این است که ببیند چقدر توانستهاند به این مراکز آسیب بزنند.»
عباس عراقچی روز یکشنبه چشمانداز مذاکرات دوباره با آمریکا را چندان روشن ترسیم نکرده است: «رویکرد فعلی مقامات آمریکایی حاکی از مذاکرات برابر و منصفانه برای رسیدن به منافع متقابل نیست و آنچه که میبینیم در حقیقت تلاش برای دیکته کردن خواستههای حداکثری و زیادهخواهانه است.»
او در ادامه گفته است: «حق ایران برای غنیسازی و استفاده صلحآمیز از فناوری هستهای، از جمله غنیسازی، انکارناپذیر است. ما این حق را داریم و به اجرای آن ادامه میدهیم و امیدواریم جامعه بینالمللی، از جمله ایالات متحده، حقوق ما را به رسمیت بشناسد.»
وزیر خارجه ایران پیشتر هم گفته بود: «امکان رسیدن به یک توافق عادلانه وجود دارد، اما واشینگتن شروطی غیرقابل قبول و غیرممکن را مطرح کرد. ما هرگز درباره برنامه موشکی خود مذاکره نمیکنیم و هیچ فرد عاقلی خلع سلاح خود را نمیپذیرد. ما نمیتوانیم غنیسازی اورانیوم را متوقف کنیم.»
اینها شرایطی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای رسیدن به توافق با تهران تعیین کرده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی هفته گذشته در دو گزارش تازه خود گفته بود که ایران به بازرسان این نهاد اجازه نداده است تا به تأسیسات هستهایش، که اسرائیل و آمریکا بمباران کردهاند، دسترسی پیدا کند.