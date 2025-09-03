فرانسه برای بشار اسد به اتهام جنایات جنگی حکم بازداشت صادر کرد

یک منبع قضایی فرانسه و یک سازمان حقوق بشری اعلام کردند قضات جنایی فرانسه علیه بشار اسد، رهبر پیشین و فراری سوریه، به دلیل بمبگذاری منجر به مرگ دو روزنامهنگار حکم بازداشت صادر کردند.
در بمبگذاری شهر حمص در ۱۳ سال پیش در میانه جنگ داخلی سوریه، ماری کُلوین، روزنامهنگار مشهور امور جنگی روزنامه ساندیتایمز که شهروند آمریکا بود، و عکاس او، رمی اوچلیک، که شهروند فرانسه بود، کشته و دو روزنامهنگار دیگر و یک مترجم زخمی شدند.
موشکی که از سوی ارتش سوریه شلیک شده بود، روز سوم اسفند سال ۱۳۹۰ «مرکز غیررسمی مطبوعات» در شهر حمص در غرب سوریه را هدف قرار داد.
به گزارش رویترز در روز سهشنبه یازدهم شهریور، حکم قضات تحقیقات جنایی سوریه دراین زمینه صادر شده که آنها به این اطمینان رسیدهاند که حمله انجام شده از سوی حکومت بشار اسد «عامدانه» روزنامهنگاران خارجی را در آن روز هدف قرار داد.
قضات فرانسه غیر از بشار اسد حکم بازداشت شش مقام ارشد پیشین در حکومت وقت سوریه را نیز صادر کردند. یک منبع قضایی فرانسه گفت حکم هفت نفر در ماه اوت، که دو روز پیش به پایان رسید، صادر شد.
غیر از بشار اسد، حکم شامل ماهر اسد، برادر بشار اسد نیز شده که فرمانده لشکر چهارم زرهی ارتش سوریه بود. علی مملوک، فرمانده وقت سازمان اطلاعات ارتش و از بستگان نزدیک بشار اسد و همچنین علی ایوب، رئیس وقت ستاد کل ارتش دو نفر دیگر از کسانی هستند که حکم بازداشت علیه آنها صادر شده است.
به گفته فدراسیون بینالمللی حقوق بشر، اسد و شش مقام دیگر به «همدستی در جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» مرتکب شدهاند.
کلمنس بِکتار، وکیل این فدراسیون گفت این حکم تعیینکننده است و راه را برای محاکماتی به اتهام جنایات جنگی و علیه بشریت که مربوط به دوران حکومت اسد باشد در دادگاههای فرانسه، هموار میکند.
مازن درویش، وکیل و مدیرکل مرکز رسانهها و آزادی بیان سوریه، که در جریان صدور حکم بازداشت رهبر پیشین کشورش قرار گرفته، در یک بیانیه گفت رژیم وقت با هدف قراردادن عمدی روزنامهنگاران در صدد ایجاد محدودیت رسانهای در پوشش جنایاتی بود که مرتکب میشد.
آقای درویش یادآوری کرد که شمار زیادی از خبرنگاران سوری شهر و کشور خود را در حکومت اسدها ترک کرده بودند.
ماری کلوین ۵۶ ساله یکی از مشهورترین خبرنگاران بیباک در حوزه پوشش میدانی جنگها برای رسانههای غرب بود که مرگ او واکنش شدید دولت وقت بریتانیا علیه سوریه را در پی داشت.
به گفته فدراسیون بینالمللی جوامع حقوق بشر، خانم کلوین و شمار دیگری از خبرنگاران خارجی در آن روز واقعه مخفیانه وارد حمص شده بودند تا «جنایات ارتکابی حکومت اسد» را مستند کنند اما خود قربانی «بمبگذاری هدفمند شدند».
حکومت ۵۱ ساله حافظ و پسرش، بشار اسد، آذر پارسال، در پی پیشروی سریع و چندروزه نیروهای شورشی به رهبری احمد الشرع از منطقه ادلب به سوی دمشق، پایان گرفت.
آقای اسد و همسر و فرزندانش از آن زمان با پناه گرفتن در مسکو زیر حمایت حکومت روسیه زندگی کردهاند.
از واکنش اسد یا کرملین به حکم بازداشت صادرشده در فرانسه خبری منتشر نشده است.