هزاران فلسطینی آواره روز جمعه ۱۸ مهر پس از برقراری آتشبس بین اسرائیل و حماس و آغاز عقبنشینی سربازان اسرائیلی از بخشهایی از نوار غزه، به طرف خانههای ویرانشده خود راه افتادند.
تصاویر منتشر شده ستون عظیمی از آوارگان غزه را از میان گردوغبار و آوار به سمت شمال و شهر غزه نشان میدهد که چند روز پیش در یکی از بزرگترین حملات اسرائیل در طول جنگ مورد حمله قرار گرفته بود.
اسماعیل زیده، ۴۰ ساله، در منطقهٔ شیخ رضوان شهر غزه، گفت: «خدا را شکر خانهام هنوز پابرجاست. اما محله ویران شده، خانههای همسایگانم ویران شده و کل منطقه از بین رفته است».
گروگانها ظرف ۷۲ ساعت آزاد میشوند
ارتش اسرائیل اعلام کرد که توافق آتشبس از ظهر جمعه به وقت محلی اجرایی شده است. دولت اسرائیل در ساعات اولیه جمعه آتشبس با حماس را تصویب کرد و راه را برای عقبنشینی نسبی نیروها و تعلیق کامل خصومتها در غزه ظرف ۲۴ ساعت هموار کرد.
انتظار میرود حماس ۲۰ گروگان زنده اسرائیلی را ظرف ۷۲ ساعت آزاد کند و پس از آن اسرائیل ۲۵۰ فلسطینی را که به حبسهای طولانیمدت در زندانهای اسرائیل محکوم شدهاند و ۱۷۰۰ نفر دیگر را که در طول جنگ در غزه بازداشت شدهاند، آزاد خواهد کرد.
استیو ویتکاف، فرستادهٔ ویژهٔ ایالات متحده در خاورمیانه، گفت که ارتش اسرائیل مرحلهٔ اول عقبنشینی از غزه را تکمیل کرده و دورهٔ آزادی گروگانها آغاز شده است.
پس از اجرایی شدن توافق، کامیونهای حامل کمکهای غذایی و دارویی برای کمک به غیرنظامیان غزه، که صدها هزار نفر از آنها پس از تخریب خانههایشان توسط نیروهای اسرائیلی و ویران شدن کل شهرها در چادرها پناه گرفتهاند، وارد منطقه خواهند شد.
مرحلهٔ اول طرح دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، برای پایان دادن به جنگ دو ساله غزه، خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از برخی از مناطق شهری اصلی این باریکه است، اگرچه آنها همچنان تقریباً نیمی از این منطقهٔ محصور را کنترل خواهند کرد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که نیروهای اسرائیلی در غزه خواهند ماند تا از غیرنظامی شدن این منطقه و خلعسلاح حماس در مراحل بعدی طرح ترامپ اطمینان حاصل شود.
او گفت: «اگر این امر از راه آسان محقق شود، خوب خواهد بود و گرنه از راه سخت محقق خواهد شد».
سرتیپ افی دفرین، سخنگوی ارتش اسرائیل، از ساکنان غزه خواست تا از ورود به مناطق تحت کنترل ارتش اسرائیل خودداری کنند.
او روز جمعه گفت: «به توافق پایبند باشید و امنیت خود را تضمین کنید».
عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از مواضع خود در مرکز و جنوب
به گفتهٔ ساکنان خان یونس در جنوب نوار غزه، برخی از نیروهای اسرائیلی از منطقهٔ شرقی در نزدیک مرز عقبنشینی کردند، اما صدای گلولهباران تانک شنیده میشد.
در اردوگاه نصیرات در مرکز این منطقهٔ محصور، برخی از سربازان اسرائیلی مواضع خود را برچیدند و به سمت مرز اسرائیل حرکت کردند، اگرچه سایر نیروها پس از شنیده شدن صدای تیراندازی در ساعات اولیهٔ جمعه در منطقه باقی ماندند.
نیروهای اسرائیلی از جادهای در امتداد ساحل مدیترانه نیز به سمت شهر غزه عقبنشینی کردهاند.
مهدی سقلا، ۴۰ ساله، گفت: «به محض اینکه خبر آتشبس را شنیدیم، بسیار خوشحال شدیم و آماده شدیم تا به شهر غزه، به خانههایمان برگردیم. البته خانهای وجود ندارد؛ آنها ویران شدهاند».